TuS Eintracht Bielefeld II verliert unnötig gegen TuS Quelle II

– Foto: Peter Schildmann

Der TuS Eintracht Bielefeld II hat am Sonntag eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen den Tabellenneunten TuS Quelle II unterlag die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic trotz zweier Treffer von David Golubovic mit 2:3 (Halbzeit 1:1). Die Gäste aus Quelle gingen früh mit 0:1 in Führung. Doch Eintracht Bielefeld II kam schnell zurück: David Golubovic verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Nach Wiederanpfiff nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit der Bielefelder Abwehr und erzielten das 1:2. Wieder war es Golubovic, der nach schöner Vorarbeit das 2:2 markierte. Doch statt das Momentum mitzunehmen, verlor Eintracht Bielefeld II in der hektischen Schlussphase den Faden – das 2:3 für TuS Quelle II war die bittere Folge. Trainer Tomislav Tadic zeigte sich nach der Partie enttäuscht: