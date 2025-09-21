TuS Eintracht Bielefeld II verliert unnötig gegen TuS Quelle II

Der TuS Eintracht Bielefeld II hat am Sonntag eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen den Tabellenneunten TuS Quelle II unterlag die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic trotz zweier Treffer von David Golubovic mit 2:3 (Halbzeit 1:1).
Die Gäste aus Quelle gingen früh mit 0:1 in Führung. Doch Eintracht Bielefeld II kam schnell zurück: David Golubovic verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.
Nach Wiederanpfiff nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit der Bielefelder Abwehr und erzielten das 1:2. Wieder war es Golubovic, der nach schöner Vorarbeit das 2:2 markierte. Doch statt das Momentum mitzunehmen, verlor Eintracht Bielefeld II in der hektischen Schlussphase den Faden – das 2:3 für TuS Quelle II war die bittere Folge.
Trainer Tomislav Tadic zeigte sich nach der Partie enttäuscht:
„Es war ein sehr chaotisches Spiel, das wir unnötig verloren haben – ein Spiel zum Vergessen. Wir müssen das ganz schnell abhaken und nächste Woche wieder voll da sein.“
Auch die Leistung des Schiedsrichters sorgte für Diskussionen. Auf beiden Seiten gab es viele strittige Entscheidungen, die für Unruhe auf und neben dem Platz sorgten.
Trotz der Niederlage bleibt TuS Eintracht Bielefeld II mit 18 Punkten nach sieben Spielen auf Platz 2 der Tabelle, einen Punkt hinter Spitzenreiter Türkücü Sennestadt.