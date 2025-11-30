TuS Eintracht Bielefeld II unterliegt SpVg. Versmold mit 0:3

TuS Eintracht Bielefeld musste am Wochenende eine klare 0:3-Niederlage bei der SpVg. Versmold hinnehmen – und diese fiel nach dem Spielverlauf völlig verdient aus.

Schon in den ersten 45 Minuten zeigte sich, dass die Eintracht einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Die Mannschaft wirkte unkonzentriert, unsortiert und kam kaum in geordnete Aktionen. Fehlpässe, verlorene Zweikämpfe und mangelnde Abstimmung prägten das Bild – „da lief nichts zusammen“, wie Trainer Tomislav Tadic es nach dem Spiel treffend formulierte. So ging Versmold verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Besonders herauszuheben ist Torwart Nicolas Adrian Pacheco, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte. Ohne seine Reaktionen wäre das Ergebnis deutlich deutlicher ausgefallen.

Verdiente Niederlage

Auch wenn die Eintracht im zweiten Durchgang stabiler agierte, blieb sie offensiv harmlos. Versmold kontrollierte das Geschehen und setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt der Partie.

Trainer Tomislav Tadic sprach nach Abpfiff von einer „völlig verdienten Niederlage“ und kündigte an, die Fehler klar anzusprechen:

„Die erste Halbzeit war katastrophal. Wir müssen uns steigern – und das deutlich.“

Für TuS Eintracht Bielefeld II bleibt nun die Aufgabe, aus diesem Spiel zu lernen und in den kommenden Wochen eine bessere Leistung zu zeigen