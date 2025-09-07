– Foto: Chantal Schildmann

TuS Eintracht Bielefeld II übernimmt Tabellenführung – Golubovic trifft dreifach Der TuS Eintracht Bielefeld II hat am Sonntag ein echtes Offensivspektakel geliefert und mit einem 4:3-Heimsieg gegen den SC Babenhausen die Tabellenführung in der Kreisliga B übernommen. Die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic bleibt damit auch nach dem fünften Spiel ungeschlagen.

Nach einem frühen Rückstand durch Nicolas Heitbreder (13.) zeigte die Eintracht Moral. David Golubovic traf binnen drei Minuten doppelt (24./27.) und drehte das Spiel. Zwar glich David Oswald für die Gäste noch einmal aus (32.), doch Sascha Ansakov sorgte kurz vor der Pause für die erneute Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend. Wieder war es David Golubovic, der in der 73. Minute mit seinem dritten Treffer den Vorsprung auf 4:2 ausbaute. Markus Wösthoff verkürzte in der 81. Minute noch einmal auf 4:3, doch die Eintracht brachte den Sieg über die Zeit.