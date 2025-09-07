TuS Eintracht Bielefeld II übernimmt Tabellenführung – Golubovic trifft dreifach
Der TuS Eintracht Bielefeld II hat am Sonntag ein echtes Offensivspektakel geliefert und mit einem 4:3-Heimsieg gegen den SC Babenhausen die Tabellenführung in der Kreisliga B übernommen. Die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic bleibt damit auch nach dem fünften Spiel ungeschlagen.
Nach einem frühen Rückstand durch Nicolas Heitbreder (13.) zeigte die Eintracht Moral. David Golubovic traf binnen drei Minuten doppelt (24./27.) und drehte das Spiel. Zwar glich David Oswald für die Gäste noch einmal aus (32.), doch Sascha Ansakov sorgte kurz vor der Pause für die erneute Führung (45.).
Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend. Wieder war es David Golubovic, der in der 73. Minute mit seinem dritten Treffer den Vorsprung auf 4:2 ausbaute. Markus Wösthoff verkürzte in der 81. Minute noch einmal auf 4:3, doch die Eintracht brachte den Sieg über die Zeit.
Trainer Tomislav Tadic lobte seine Mannschaft:
„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Obwohl es ein sehr schwieriges Spiel war, haben wir den Ball gut laufen lassen und uns trotz Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen.“
Mit nun 15 Punkten und fünf Siegen aus fünf Spielen thront die Eintracht an der Tabellenspitze. Verfolger Türkgücü Sennestadt (13 Punkte) bleibt in Reichweite, doch die Bielefelder haben mit ihrer Serie ein klares Ausrufezeichen gesetzt.
Ausblick
Am kommenden Spieltag wartet mit dem TuS Langenheide der aktuelle Tabellensiebte (8 Punkte).
Wir wollen natürlich unsere Serie ausbauen, wissen aber, dass Langenheide ein sehr unangenehmer Gegner sein wird