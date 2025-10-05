– Foto: Tus Eintracht

TuS Eintracht Bielefeld II siegt mit 6:3 gegen FC Altenhagen

Der TuS Eintracht Bielefeld II bleibt in der Erfolgsspur und feiert im Heimspiel gegen den FC Altenhagen einen klaren 6:3-Sieg. Damit festigt die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga B2 Bielefeld und bleibt Spitzenreiter Türkgücü Sennestadt dicht auf den Fersen. Schon in der Anfangsphase zeigten die Gastgeber ihre spielerische Klasse. T. Belcovski brachte Eintracht früh in Führung (2.), ehe S. Ansakov (22.) und B. Mazin Gavin (33.) nachlegten. Mit einem verdienten 3:0-Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut S. Ansakov auf 4:0 (46.) – die Vorentscheidung war gefallen. In der Folge ließ Eintracht das Tempo etwas schleifen, was Altenhagen eiskalt nutzte und auf 4:2 verkürzte (65., 73.). B. Timpe sorgte in der 85. Minute für das 5:2, doch die Gäste gaben sich nicht auf und kamen in der Nachspielzeit nochmals auf 5:3 heran. A. Kermos setzte schließlich mit dem 6:3 in der 96. Minute den Schlusspunkt einer torreichen Partie. Trainer Tomislav Tadic zeigte sich trotz des Erfolgs nicht völlig zufrieden: