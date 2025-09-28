TuS Eintracht Bielefeld II löst Pflichtaufgabe

Der TuS Eintracht Bielefeld II hat seine Pflichtaufgabe beim SC Hicret Bielefeld II erfüllt und mit 6:1 gewonnen. Besonders in der zweiten Halbzeit drehte die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic auf und ließ dem Gegner keine Chance mehr.

In der ersten Halbzeit tat sich Eintracht Bielefeld II allerdings gegen tief stehende und sehr defensiv eingestellte Gastgeber schwer. Erst in der 38. Minute brachte David Golubovic sein Team mit 0:1 in Führung. Mit diesem knappen Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TuS deutlich zielstrebiger. Abdul Samet Özdogan erhöhte in der 47. Minute auf 0:2, bevor erneut David Golubovic (53.) und Julian Jaspers (57.) das Ergebnis auf 0:4 schraubten. In der 80. Minute unterlief dem Gegner ein Eigentor zum 0:5. Den Schlusspunkt setzte Sascha Ansakov in der 85. Minute mit dem 0:6. Der Ehrentreffer für SC Hicret Bielefeld II fiel spät zum 1:6-Endstand.