TuS Eintracht Bielefeld II erkämpft Punkt

– Foto: Peter Schildmann

Unsere Mannschaft hat am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz an der Königsbrügge ein starkes Zeichen gesetzt und dem Tabellenführer Türkgücü Sennestadt ein 1:1 abgetrotzt. Gegen den Spitzenreiter der Kreisliga B Staffel 2 zeigte die Eintracht eine engagierte und geschlossene Mannschaftsleistung.

Die Gäste aus Sennestadt gingen in der 34. Minute durch Umut Bulut mit 0:1 in Führung. Trotz des Rückstands blieb unsere Mannschaft im Spiel, arbeitete konzentriert gegen den Ball und ließ sich auch von der Tabellenkonstellation nicht beeindrucken. Zur Pause ging es mit dem knappen Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel drängte die Eintracht zunehmend auf den Ausgleich. Mit viel Einsatz, Geduld und Moral kämpfte sich das Team zurück in die Partie. In der 83. Minute belohnte Basman Mazin Cavan die Mannschaft für ihren Aufwand und erzielte den viel umjubelten Treffer zum 1:1.