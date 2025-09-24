TuS Eintracht Bielefeld fordert FC Türksport Steinhagen heraus

Kreisliga B Staffel 1: TuS Eintracht Bielefeld – FC Türksport Steinhagen (Sonntag, 13:00 Uhr)
Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft der TuS Eintracht Bielefeld auf FC Türksport Steinhagen. Zuletzt musste sich der TuS geschlagen geben, als man gegen KSC Bosna i. Hercegovina die vierte Saisonniederlage kassierte. FC Türksport Steinhagen siegte im letzten Spiel und hat nun elf Punkte auf dem Konto.
Derzeit belegt der TuS Eintracht Bielefeld den ersten Abstiegsplatz.
Mehr als Platz acht ist für FC Türksport Steinhagen gerade nicht drin. Die Elf von Trainer Dragan Matic verbuchte drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite.
Der TuS hat mit FC Türksport Steinhagen im nächsten Match keine leichte Aufgabe vor der Brust und muss ans Leistungslimit gehen, um etwas Zählbares zu holen.