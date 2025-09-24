– Foto: Peter Schildmann

TuS Eintracht Bielefeld fordert FC Türksport Steinhagen heraus Verlinkte Inhalte KL B1 Bielefeld Eintracht Bi TSSteinhagen

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr TuS Eintracht Bielefeld Eintracht Bi FC Türksport Steinhagen TSSteinhagen 13:00 PUSH

Kreisliga B Staffel 1: TuS Eintracht Bielefeld – FC Türksport Steinhagen (Sonntag, 13:00 Uhr) Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft der TuS Eintracht Bielefeld auf FC Türksport Steinhagen. Zuletzt musste sich der TuS geschlagen geben, als man gegen KSC Bosna i. Hercegovina die vierte Saisonniederlage kassierte. FC Türksport Steinhagen siegte im letzten Spiel und hat nun elf Punkte auf dem Konto.

Derzeit belegt der TuS Eintracht Bielefeld den ersten Abstiegsplatz. Mehr als Platz acht ist für FC Türksport Steinhagen gerade nicht drin. Die Elf von Trainer Dragan Matic verbuchte drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite.