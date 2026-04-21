TuS Eintracht Bielefeld empfängt Tabellenführer! von Peter Schildmann · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schildmann

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Eintracht Bielefeld Eintracht Bi II Türk Gücü Sennestadt Türkgücü Sen 15:00 PUSH

TuS Eintracht Bielefeld empfängt Tabellenführer – Revanche für das Hinspiel? Am kommenden Sonntag, 26.04.2026, steht für unsere TuS Eintracht Bielefeld eine echte Bewährungsprobe auf dem Programm. Um 15:00 Uhr empfangen wir den aktuellen Tabellenführer, Türkgücü Sennestadt, auf unserem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße. Ausgangslage Die Rollen vor diesem Duell sind klar verteilt: Mit einem beeindruckenden Punktekonto von 60 Zählern aus 22 Spielen führen die Gäste die Tabelle der Kreisliga B Staffel 2 souverän an und sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Unsere Mannschaft rangiert aktuell mit 43 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und möchte im direkten Duell unter Beweis stellen, warum wir ebenfalls zu den Spitzenteams der Liga gehören.

Erinnerungen an das Hinspiel Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison ist uns noch gut in Erinnerung: In einem hart umkämpften Spiel trennten wir uns mit einem 1:1-Unentschieden. Dieses Ergebnis hat gezeigt, dass wir absolut in der Lage sind, dem ungeschlagenen Spitzenreiter Paroli zu bieten. Das Ziel für Sonntag Angetrieben von der Unterstützung unserer Fans wollen wir den Tabellenführer am Sonntag mächtig fordern. Die Stimmung im Team ist fokussiert, und wir sind bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um den Gästen vielleicht sogar die erste Saisonniederlage zuzufügen.