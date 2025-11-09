TuS Eintracht Bielefeld baut Tabellenführung aus

Der TuS Eintracht Bielefeld hat seiner Favoritenrolle im Stadtduell gegen den FTSV TuS Ost Bielefeld (9er) eindrucksvoll gerecht und einen souveränen 3:0 (2:0)-Heimsieg eingefahren.

Die Eintracht dominierte die Partie von Beginn an und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Die Spielerin des Tages war Denise Gelfrich, die einen lupenreinen Hattrick erzielte und die starke Offensive der Eintracht erneut unter Beweis stellte.

Die Torschützin traf in der 25. Minute erstmals zur verdienten Führung. Nur drei Minuten später, in der 28. Minute, legte Gelfrich nach und erhöhte auf den 2:0-Halbzeitstand.

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte der TuS Eintracht Bielefeld das Geschehen. In der 54. Minute machte Denise Gelfrich mit ihrem dritten Treffer den Deckel drauf und sicherte ihrer Mannschaft den ungefährdeten 3:0-Endstand.

Der FTSV TuS Ost Bielefeld (9er), der als Tabellenachter antrat, konnte sich gegen die druckvolle Offensive der Heimmannschaft kaum entfalten und musste die Überlegenheit des Gegners anerkennen.