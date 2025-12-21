TuS Eichlinghofen gewinnt mit Großkreutz den Teamsah-Cup

Im 8er-Feld des Teamsah-Cups sind die Oberligisten Türkspor Dortmund und SpVgg Erkenschwick die vermeintlichen Favoriten. Auch die ambitionierte Westfalia aus Dortmund um Ex-Oberliga-Akteur Maurice Temme ist dabei. Titelverteidiger ist Bezirksligist Mengede 08/20.

Anmerkung: Entgegen der Angabe des Veranstalters, dass Erkenschwick mit einer Mischung aus 1. und 2. Mannschaft anreist, ist lt. fussball.de doch nur die reine B-Liga-Mannschaft am Start. Auch bei Türkspor Dortmund sind nur Ilyas Khattari, Tolgahan Kaya und Ömer Akman aus dem Oberliga-Kader dabei. Die 2. Mannschaft von Türkspor Dortmund spielt in der A-Liga. Beide waren kurzfristig eingesprungen, da die Bezirksligisten SpVg BG Schwerin und SV Westrich abgesagt haben.