TuS Efringen-Kirchen will Platz vier verteidigen

Der TuS Efringen-Kirchen hat in der Kreisliga A West eine stabile Saison hinter sich. Trainer Daniel Slabi sieht noch großes Potenzial in der Mannschaft, wie er im Spieltagtipp durchblicken lässt.
Herr Slabi, am Samstag geht es zum Gastspiel bei der Landesliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach. Auf was für einen Gegner bereiten Sie Ihre Mannschaft vor?
Daniel Slabi: Lörrach-Brombach ist eine spielerisch sehr überzeugende Mannschaft und hat insgesamt eine gute Rückrunde gespielt. Lörrach wird versuchen, die drei Punkte bei sich zu behalten und in der Tabelle an uns vorbei auf den vierten Platz zu ziehen – was wir zu verhindern suchen.
Steht Ihnen der gesamte Kader zur Verfügung?
Slabi: Nein, die Trainingswoche war auch nicht ideal: Wir hatten Spieler mit muskulären Problemen, mit Grippe oder Magen-Darm-Erkrankungen. Ich denke, die ersten 13 bis 14 sind dabei, bei allen anderen muss man abwarten. Unsere zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga B gegen Wittlingen II – dort geht es noch darum, ob Huttingen oder Wittlingen II aufsteigt, und wir wollen uns nicht nachsagen lassen, nicht alles gegeben zu haben. Deshalb können wir aber für die erste Mannschaft nicht viele Spieler abzweigen. Weiterlesen: Daniel Slabi, TuS Efringen-Kirchen, warnt vor spielstarker Lörracher Landesliga-Reserve (BZ-plus)