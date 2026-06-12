TuS Efringen-Kirchen will Platz vier verteidigen Trainer Daniel Slabi feilt am Kader der kommenden Saison +++ Kreisligatipp zum Saisonfinale von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 05:44 Uhr · 0 Leser

Daniel Slabi, der Trainer des TuS Efringen-Kirchen, ist mit dem vierten Tabellenplatz zufrieden, sieht in seiner Mannschaft aber das Potenzial für größere Möglichkeiten. – Foto: Verein

Der TuS Efringen-Kirchen hat in der Kreisliga A West eine stabile Saison hinter sich. Trainer Daniel Slabi sieht noch großes Potenzial in der Mannschaft, wie er im Spieltagtipp durchblicken lässt.

Herr Slabi, am Samstag geht es zum Gastspiel bei der Landesliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach. Auf was für einen Gegner bereiten Sie Ihre Mannschaft vor? Daniel Slabi: Lörrach-Brombach ist eine spielerisch sehr überzeugende Mannschaft und hat insgesamt eine gute Rückrunde gespielt. Lörrach wird versuchen, die drei Punkte bei sich zu behalten und in der Tabelle an uns vorbei auf den vierten Platz zu ziehen – was wir zu verhindern suchen.