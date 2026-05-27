TuS Efringen-Kirchen vermeldet weitere Neuzugänge

Der TuS Efringen-Kirchen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran und präsentiert "gleich zwei spannende Verstärkungen für die erste Mannschaft", wie der A-Kreisligist mitteilte. Mit Pablo Maier wechselt ein talentierter Landesligaspieler vom SV Weil ins Hölzele. "Trotz seines jungen Alters von 21 Jahren konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im überregionalen Fußball sammeln. Neben seiner Stabilität im zentralen Mittelfeld besticht Maier vor allem durch seine Flexibilität im Defensivverbund", heißt es seitens des TuS.
Maier war im Sommer 2023 aus den Weiler Junioren fest in den Aktivbereich aufgerückt. Seitdem absolvierte er 46 Landesliga-Partien und kam überdies in den Reservemannschaften der Blau-Weißen zum Einsatz.
Ebenfalls neu zum Efringen-Kirchener Team stößt Mirko Scalone, der vom FV Fahrnau zum TuS wechselt. "Der 27-Jährige ist auf dem offensiven Flügel zu Hause und soll dem Angriffsspiel der Efringer neue Impulse verleihen. Scalone brennt darauf, im neuen Umfeld wieder voll anzugreifen, nachdem er beim FV Fahrnau in dieser Saison verletzungsbedingt pausieren musste und nicht zum Einsatz kam", schreibt der TuS. Scalone war vor seinem Engagement in Fahrnau beim FV Tumringen und FC Hauingen aktiv. Für beide Mannschaften lief er auch in der Kreisliga A auf.
"Der Wechsel markiert für beide Seiten einen wichtigen Schritt: Während der TuS an fußballerischer Klasse und Breite gewinnt, finden die Neuzugänge im Hölzele eine neue sportliche Heimat und eine Herausforderung in einem ambitionierten Umfeld", so der Club abschließend.