TuS Efringen-Kirchen vermeldet weitere Neuzugänge

Von links: Trainer Daniel Slabi, Neuzugang Pablo Maier und Trainer Daniel Stöcklein | Foto: Verein

Der TuS Efringen-Kirchen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran und präsentiert "gleich zwei spannende Verstärkungen für die erste Mannschaft", wie der A-Kreisligist mitteilte. Mit Pablo Maier wechselt ein talentierter Landesligaspieler vom SV Weil ins Hölzele. "Trotz seines jungen Alters von 21 Jahren konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im überregionalen Fußball sammeln. Neben seiner Stabilität im zentralen Mittelfeld besticht Maier vor allem durch seine Flexibilität im Defensivverbund", heißt es seitens des TuS.

Maier war im Sommer 2023 aus den Weiler Junioren fest in den Aktivbereich aufgerückt. Seitdem absolvierte er 46 Landesliga-Partien und kam überdies in den Reservemannschaften der Blau-Weißen zum Einsatz.