TuS Efringen-Kirchen verlängert mit seinem Trainer-Duo

Der TuS Efringen-Kirchen hat die Vertragsverlängerung seines Trainerduos, Daniel Slabi und Bernd Krebs, für die Saison 2025/2026 bekannt gegeben. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einer "durchwachsenen Hinrunde konnte sich die Mannschaft in der Rückrunde der Kreisliga A stabilisieren und ist stand heute seit sieben Spielen ungeschlagen", heißt es in der Vereinsmitteilung. "Mit 73 Toren stellt man zudem die beste Offensive der Liga. Vor allem im Defensivverbund hat man seit der Rückrunde eine positive Entwicklung sehen können." Das Trainerduo werde auch kommende Saison durch Christian "Muni" Dünow als Betreuer und Kümmerer für das Wohlbefinden der Mannschaft unterstützt.

Überdies können die Efringen-Kirchener, die in der A-West Staffel auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt sind, die ersten Zugänge vermelden. Jannik Banholzer ist nach seinem Studium wieder fest zum TuS zurückgekehrt. Für die erste Mannschaft absolvierte der 28 Jahre alte Stürmer in der Rückrunde bereits drei Einsätze und erzielte jüngst beim 1:1-Remis gegen den FV Tumringen sein erstes Saisontor. Auch Jugendspieler Simon Kuttler steht den Aktivteams per sofort zur Verfügung. "Bis auf den Abgang von Stefan Hilpüsch bleibt der Kader für kommende Saison voraussichtlich komplett bestehen", so der TuS. Hilpüsch (34) wird seine Laufbahn im Sommer beenden und dann auch das Amt des sportlichen Leiters abgeben.