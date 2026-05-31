TuS Efringen-Kirchen II feiert Meisterschaft

Am Dienstag hatte die dritte Mannschaft des SV Weil III noch den Partycrasher gemimt, am Sonntag aber ließ der TuS Efringen-Kirchen II so gar keine Zweifel mehr aufkommen: Durch den 8:0-Sieg beim FV Tumringen hat die TuS-Reserve die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel I, vorzeitig perfekt gemacht. Mit der Mischung aus langjährigen Stützen der Reserve, verdienten Kicker der „Ersten“ und der nächsten Fußballgeneration marschierte das Team von Trainer Timo Wanka und des spielenden Co-Trainers Kevin Black eindrucksvoll zum Titel: 22 Siege bei nur einem Remis und einer Niederlage sowie 128:35-Toren sind zu diesem Zeitpunkt notiert.
Am Dienstag hatte der TuS im Nachholspiel bei der Weiler "Dritten" den ersten Matchball. Nach 1:4- und 2:5-Rückstand kam die Equipe in der Schlussphase tatsächlich nochmal zurück, Altmeister Stefan Hilpüsch sorgte mit einem Hattrick binnen neun Minuten für den 5:5-Endstand. Bei noch drei ausstehenden Partien lagen die Efringen-Kirchener neun Punkte vor dem FC Huttingen und wiesen die um 33 Treffer bessere Tordifferenz auf. Praktisch war dem TuS der Titel kaum mehr zu nehmen.
Den finalen Schritt zur Meisterschaft ging der Spitzenreiter am Sonntag beim FV Tumringen. Schon bis zur Pause lagen die Efringen-Kirchener mit einer 3:0-Führung klar auf Partykurs. Im zweiten Durchgang schraubten sie das Ergebnis in Überzahl schließlich auf 8:0 in die Höhe - und brachten den Titel somit am drittletzten Spieltag vorzeitig unter Dach und Fach.
Aufsteigen kann die TuS-Reserve indes nicht, da bereits die erste Mannschaft der Efringen-Kirchener in der Kreisliga A spielt und dort keine Aufstiegschancen mehr hat. Somit steigt in der B-Staffel I der Tabellenzweite direkt auf, der Rangdritte bestreitet die Aufstiegsspiele. Der FC Huttingen belegt derzeit den zweiten Platz mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten FC Wittlingen II, der seinerseits fünf Zähler vor dem SV Istein liegt.