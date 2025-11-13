TuS Efringen-Kirchen II dominiert, doch ein Aufstieg wäre fraglich

Die zweite Fußballmannschaft des TuS Efringen-Kirchen dominiert die Staffel I der Kreisliga B. Ein möglicher Aufstieg der Reserve ist derzeit aber aus zwei Gründen fraglich.

Wenn der TuS Efringen-Kirchen seine zweite Mannschaft auf den Fußballplatz schickt, liest sich das Aufgebot mitunter wie ein All-Star-Team: Jochen Bürgin, Michael Flad, Fabio Hallasch, Tom Hess, Stefan Hilpüsch, Peter Waßmer. Alte Kempen aus früheren Landes- und Bezirksligazeiten. Dazu Ärzte-Nationalspieler Stefan Endres, der auch mit über 50 regelmäßig trifft, oder der Zeller Kevin Black.

Sportlich sorgt die TuS-Reserve für Furore in der Kreisliga B, Staffel I: neun Spiele, neun Siege, mit 55:9 Toren die beste Offensive wie Defensive. Im Tabellenführer steckt derweil mehr als ein All-Star-Team. Es ist eine ideale Mischung: langjährige Stützen der Reserve, verdiente Kicker der „Ersten“, die dem Verein erhalten bleiben, und die nächste Generation wie Torwart Luca Sattler und Verteidiger Silas Boschert (beide 21).