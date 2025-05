TuS Efringen-Kirchen erweitert seine sportliche Leitung

"Wir haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir als Team zusammenarbeiten können", wird Hilpüsch in der Vereinsmitteilung zitiert. "Durch die Verteilung der Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern können wir noch zielgerichteter arbeiten, ohne dabei unser gemeinsames Ziel aus den Augen zu verlieren. Das ermöglicht es uns, in den einzelnen Mannschaftsteilen individuell und fokussiert vorzugehen, während wir gleichzeitig das große Ganze im Blick behalten."

Der TuS Efringen-Kirchen setzt auf Kontinuität: Stefan Hilpüsch wird auch in der kommenden Saison die sportliche Leitung übernehmen. Dies teilte der A-Kreisligist mit. Unterstützt werde der 34-Jährige dabei von Simon Diodene (Vorstand Kommunikation), Thorsten Sütterlin und Kevin Black. "Gemeinsam blicken sie optimistisch in die Zukunft und setzen auf eine verstärkte Integration innerhalb des Vereins sowie zwischen den drei Aktivmannschaften", heißt es seitens des TuS.

Der TuS Efringen-Kirchen blickt demnach zuversichtlich auf die kommende Saison und strebt eine erfolgreiche sportliche Weiterentwicklung an. "Die Planungen für die Aktivmannschaften sind bereits seit Winter am Laufen und werden in den nächsten Wochen finalisiert." Große Kaderveränderungen oder Abgänge gebe es Stand heute nicht - bis auf Stefan Hilpüsch, der in den Fußballruhestand geht, und Simon Rabe, der sich dem FC Huttingen anschließt. "Mit potentiellen Neuzugängen ist man aktuell noch in Gesprächen", so der TuS abschließend.