TuS Efringen-Kirchen: "Ein Sinnbild der gesamten Saison"

Gute Ansätze gezeigt: der TuS Efringen-Kirchen um Joshua Nann (links, gegen Duarte Da Silva vom FV Lörrach-Brombach II) | Foto: Gerd Gründl

Die 3:6-Niederlage beim FV Lörrach-Brombach II bezeichnete Daniel Stöcklein vom Trainerteam des TuS Efringen-Kirchen als "ein Sinnbild der gesamten Saison": Die Mannschaft habe wieder gute Ansätze gezeigt, aber zu viele Torchancen nicht genutzt und sich in der Abwehr zu viele einfache Fehler erlaubt. Schließlich landete der TuS auf dem fünften Rang, der in der neuen Saison übertroffen werden soll. "Wir wollen schon zurück in die Bezirksliga, wo der Verein jahrelang gespielt hat", sagte Stöcklein. "Ob es in der nächsten Saison schon so weit sein wird, werden wir sehen."

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