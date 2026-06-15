TuS Efringen-Kirchen: "Ein Sinnbild der gesamten Saison"

In der Fußball-Kreisliga A West beendet der TuS Efringen-Kirchen die Saison auf dem fünften Tabellenplatz. Mittelfristig will der Verein in die Bezirksliga zurück – ebenso der FC Steinen-Höllstein.
Die 3:6-Niederlage beim FV Lörrach-Brombach II bezeichnete Daniel Stöcklein vom Trainerteam des TuS Efringen-Kirchen als "ein Sinnbild der gesamten Saison": Die Mannschaft habe wieder gute Ansätze gezeigt, aber zu viele Torchancen nicht genutzt und sich in der Abwehr zu viele einfache Fehler erlaubt. Schließlich landete der TuS auf dem fünften Rang, der in der neuen Saison übertroffen werden soll. "Wir wollen schon zurück in die Bezirksliga, wo der Verein jahrelang gespielt hat", sagte Stöcklein. "Ob es in der nächsten Saison schon so weit sein wird, werden wir sehen."
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