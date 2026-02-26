TuS Efringen-Kirchen bindet weitere A-Junioren ein

Die TuS-Trainer Daniel Stöcklein (links) und Daniel Slabi (rechts) können in der Rückrunde auf vier A-Junioren setzen. Einer von ihnen ist Julian Steinmetz (Mitte). | Foto: Verein

Der TuS Efringen-Kirchen hat vier A-Jugendspieler vorgestellt, die zur Rückrunde schrittweise in den Aktivbereich eingebunden werden. "Ziel ist es, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und die individuelle Entwicklung der jungen Spieler nachhaltig zu fördern", teilte der A-Kreisligist mit. "Offiziell stoßen sie im Sommer 2027 zur den Aktiven dazu", freue sich der Verein "über wichtige Neuzugänge aus dem eigenen Nachwuchs".

Folgende Spieler sind zeitnah einsatzbereit: Janne Bär (Mittelfeld), Noah Sattler (Abwehr/Mittelfeld), Julian Steinmetz (Mittelfeld/Sturm) und Maximilian Weber (Abwehr/Innenverteidiger). "Der Verein bedankt sich bei allen Verantwortlichen, Trainern und Betreuern für das Engagement im Nachwuchsbereich. Wir sind überzeugt, dass die Integration der A-Jugendlichen in den Aktivbereich langfristig zum sportlichen Erfolg des TuS beitragen wird", heißt es seitens der Efringen-Kirchener weiter. "In den kommenden Monaten werden wir weitere A-Jugendspieler vorstellen."