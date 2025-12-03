 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Für Simon Schuster (l.) endete mit dem 2:1-Erfolg des Fußball-A-Ligisten TuS Driedorf in Hörbach eine erfolgreiche Zeit als Co-Trainer der ersten Mannschaft. © Kai Harnack/TuS Driedorf
TuS Driedorf verabschiedet Simon Schuster

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist TuS Driedorf muss sich einen neuen Co-Trainer suchen. B-Lizenz-Inhaber Simon Schuster bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten +++

Driedorf. Fußball-A-Ligist TuS Driedorf hat sieben Spiele mit 19 von 21 möglichen Punkten hinter sich. Seinen Anteil am Erfolg hatte unter anderen Co-Trainer Simon Schuster. Wie der Verein in dieser Woche mitteilte, wird es beim Tabellenfünften im Jahr 2026 allerdings ohne diesen wichtigen Baustein weitergehen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

