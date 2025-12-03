TuS Driedorf verabschiedet Simon Schuster

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Driedorf. Fußball-A-Ligist TuS Driedorf hat sieben Spiele mit 19 von 21 möglichen Punkten hinter sich. Seinen Anteil am Erfolg hatte unter anderen Co-Trainer Simon Schuster. Wie der Verein in dieser Woche mitteilte, wird es beim Tabellenfünften im Jahr 2026 allerdings ohne diesen wichtigen Baustein weitergehen.