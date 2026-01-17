 2026-01-15T09:41:53.693Z

Fußball. Archivfoto: Sven Jessen © Sven Jessen
TuS Driedorf begrüßt drei Spieler

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist TuS Driedorf vergrößert seinen Kader um drei Spieler. Einer hat schätzungsweise 100 Gruppenliga-Einsätze vorzuweisen +++

Driedorf. Der TuS Driedorf, Tabellensechster der Fußball-A-Liga Dillenburg, bekommt während der Winterpause Zuwachs. Verteidiger Maximilian Georg ist von einem Auslandsaufenthalt in Spanien zurückgekehrt. Ebenfalls für die Verteidigung ist Niklas Schneider-Ufkes von der SG Nord (Kreisoberliga Limburg-Weilburg) vorgesehen. In Stürmer Tobias Hild kehrt ein früherer Jugendspieler mit schätzungsweise 100 Gruppenliga-Einsätzen für den TSV Bicken und den SSC Burg vom SSC zum TuS zurück.

