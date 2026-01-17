TuS Driedorf begrüßt drei Spieler

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Driedorf. Der TuS Driedorf, Tabellensechster der Fußball-A-Liga Dillenburg, bekommt während der Winterpause Zuwachs. Verteidiger Maximilian Georg ist von einem Auslandsaufenthalt in Spanien zurückgekehrt. Ebenfalls für die Verteidigung ist Niklas Schneider-Ufkes von der SG Nord (Kreisoberliga Limburg-Weilburg) vorgesehen. In Stürmer Tobias Hild kehrt ein früherer Jugendspieler mit schätzungsweise 100 Gruppenliga-Einsätzen für den TSV Bicken und den SSC Burg vom SSC zum TuS zurück.