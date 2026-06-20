TuS Dremmen verpasst Saisonziel nur knapp Kreisliga A Heinsberg: Die Saison 2025/26 bedeutete einige Höhen und Tiefen für den TuS Rheinland Dremmen. Wieso es dennoch Erfolge gab und was Geschäftsführer Albert Heitzer für die neue Saison fordert. von RP / Frederik Schlößer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Zum Erreichen des Saisonziels fehlten dem TuS Rheinland Dremmen nur zwei Zähler. – Foto: Miriam Senft

Für den TuS Rheinland Dremmen ist die abgelaufene Saison in der Kreisliga A auf dem achten Abschlussplatz nach den eigenen Ansprüchen durchaus erfolgreich geendet. Aus 30 Spielen holte Dremmen 40 Punkte bei einem Torverhältnis von 72 geschossenen Toren zu 79 Gegentoren. Nur knapp verpassten die Dremmener also ihr Saisonziel.

„Wenn wir von der Zielvorgabe ausgehen, das war der sechste Platz, dann hätten wir diesen mit nur zwei Punkten mehr erreicht“, sagte Dremmens Geschäftsführer Albert Heitzer mit Blick auf die Tabelle. Diese Bilanz hat die Mannschaft, die seit März unter der Leitung von Alex Gieswein steht, auch einem starken Saisonauftakt unter dem damaligen Trainer Kevin Jansen zu verdanken – vier Siege gab es aus den ersten vier Spielen.

Darunter war auch der höchste Saisonsieg, ein 5:0 beim FSV Geilenkirchen-Hünshoven. Bis zur Winterpause fielen die Ergebnisse dann jedoch deutlich durchwachsener aus: Nur drei Siege gelangen den Dremmenern, dazu zwei Unentschieden. Demgegenüber stehen allerdings sechs Niederlagen. „Wir hatten eine Saison mit sehr vielen Höhen und Tiefen, haben aber auch einfach viele Verletzte gehabt“, benannte Heitzer eines der zentralen Probleme.

„Noah Kux, einer unserer besten Verteidiger, konnte beispielsweise nur zwölf Spiele machen. Letzten Endes haben wir festgestellt, dass der Kader nicht stark genug war“, so Heitzer weiter. In vielen Spielen musste die Mannschaft deshalb mit Spielern aus der Reserve aufgestockt werden. „Das ist natürlich eine Schwäche – kein Vorwurf an die Jungs von der zweiten Mannschaft, aber wenn man von der C-Liga in die A-Liga aufrückt, ist es schwierig“, weiß der Geschäftsführer, der auch auf die recht hohe Gegentorzahl verweist. Nach dem Jahreswechsel und einer 2:6-Niederlage beim SV Breberen Mitte März musste Trainer Jansen schließlich gehen, für ihn übernahm Gieswein, der noch fünf Siege und sechs Niederlagen bei einem Unentschieden bis Saisonende holte. „Alex wurde ins kalte Wasser geworfen und hat es mit seiner Ausstrahlung auch klasse gemacht, er hatte ja keine Vorbereitung“, betonte Heitzer. Geholfen haben Gieswein auch die Leistungen von Stürmer Simon Hohnen, der 14 Tore und sieben Assists beitrug, sowie Mittelfeldspieler Sascha Schopphoven, der elf Tore und 15 Vorlagen beisteuerte.