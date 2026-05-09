TuS dreht wilden Abend in Baccum

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽

3:1 vorne, zwei Verletzte, dann der Kastrati-K.o. in der Nachspielzeit: Der SC Baccum II sah lange wie der sichere Sieger aus, bis TuS Lingen II plötzlich beschloss, den Fußballabend in einen dieser Kreisliga-Filme zu verwandeln, die man eigentlich nur mit Bierbank und Bratwurst glaubt.

Es war gerade mal neun Minuten alt, dieses Spiel, da durfte Florian Kramer bereits zum Elfmeter antreten. Eine Baccumer Flanke wurde am zweiten Pfosten per Hand geklärt - Kramer blieb cool und schob zum 1:0 ein. Fünf Minuten später wurde es noch schöner für die Gastgeber: Johann Schaa zog in den Strafraum, der Ball sprang nach einer Klärungsaktion direkt vor die Füße von Jonas Hilbers und der drosch das Ding aus 16 Metern in den Giebel. 2:0 nach 14 Minuten – Baccum im Feierabendmodus.

Doch während die Hausherren Fußball spielten, begann das Verletzungspech mitzugrätschen. Erst musste Johann Schaa nach einer Aktion verletzt raus, später folgte der nächste verletzungsbedingte Wechsel. Liveticker-Mann Markus Meer formulierte es passend: „Ein gebrauchter Tag für Baccum.“

Ganz tot war der TuS allerdings nie. Shkelzen Cuca brachte die Gäste mit einem sehenswerten Volley nach Vorlage von Gezim Kapiti wieder ran. Baccum antwortete kurz vor der Pause durch Henrik Fübbeker, der eine Kruse-Flanke wuchtig einköpfte. 3:1, eigentlich ein angenehmes Polster. Eigentlich.

Kastrati kommt und plötzlich kippt alles

Denn kurz vor dem Pausentee schlug TuS Lingen noch einmal zu. Nach Ballverlust der Gastgeber steckte Cuca stark auf Besnik Rrahmani durch, der zum 3:2 einschob. Und dann begann die zweite Halbzeit mit einem dieser Trainergriffe, bei denen man hinterher gern von „goldener Hand“ spricht.

Asaf Kastrati kam zur Pause und brauchte exakt zwei Minuten. Ein langer Ball von Joker Kledian Zllamja, zwei ausgespielte Verteidiger und ein Schlenzer ins lange Eck. 3:3.

Danach rollte Angriff um Angriff Richtung Baccumer Strafraum. Kastrati scheiterte mehrfach, Trapani verzog, Zllamja setzte einen Hackenabschluss an, Rrahmani schob knapp vorbei und Baccum verteidigte irgendwie alles weg. Bis zur 95. Minute.

Da bekam Kastrati im Strafraum noch einmal den Ball, legte ihn am Keeper vorbei und traf mit dem Schlusspfiff zum 4:3. Der TuS hatte tatsächlich ein 1:3 gedreht und Rang vier gefestigt.

Oder wie Liveticker-Schreiber Markus Meer es formulierte: „Der TuS sticht kurz vor Schluss nochmal zu, nachdem man es fast 45 Minuten lang vergeblich versucht hat.“

Und irgendwo in Baccum saß vermutlich jemand mit leerem Blick am Grillwagen und fragte sich, wie man ein Spiel gleichzeitig gewinnen, verlieren und verfluchen kann.