TuS Drakenburg vor Pflichtaufgabe in Gessel Schulz fordert nach 0:5-Niederlage eine klare Reaktion seiner Mannschaft

– Foto: Philipp Reichelt

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gastiert der TuS Drakenburg am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenletzten FC Gessel-Leerssen. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen den FC Sulingen steht die Mannschaft von Trainer Martin Schulz unter Druck.

Für Schulz ist die Zielsetzung eindeutig. „Der Auftrag ist klar: Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, sagte der Trainer im Vorfeld. Seine Mannschaft brauche dringend ein Erfolgserlebnis. „Im Moment stecken wir in einer sehr schwierigen Phase, in der uns vieles extrem schwerfällt.“ Vor allem offensiv müsse Drakenburg aktuell einen hohen Aufwand betreiben. „Wir müssen im Moment einen enormen Aufwand betreiben, um überhaupt gefährlich vor das Tor zu kommen“, erklärte Schulz. Gleichzeitig laufe es defensiv unglücklich. „Wir haben defensiv das Gefühl, dass im Moment fast jeder Ball irgendwie im Tor landet.“

Auch mental habe das 0:5 gegen Sulingen Spuren hinterlassen. „Das letzte Spiel hat natürlich bei allen Wirkung hinterlassen“, sagte Schulz. Umso wichtiger sei gewesen, in der Trainingswoche klare Worte zu finden. „Ich hoffe, dass spätestens jetzt jedem bewusst ist, an welchem Punkt wir gerade stehen.“ Die Mannschaft habe darauf positiv reagiert. „Die Reaktion im Training war gut. Beide Einheiten waren mit über 20 Spielern sehr gut besucht“, berichtete der Trainer. „So muss das auch sein.“