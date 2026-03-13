TuS Drakenburg vor Pflichtaufgabe in Gessel

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gastiert der TuS Drakenburg am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenletzten FC Gessel-Leerssen. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen den FC Sulingen steht die Mannschaft von Trainer Martin Schulz unter Druck.
Für Schulz ist die Zielsetzung eindeutig. „Der Auftrag ist klar: Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, sagte der Trainer im Vorfeld. Seine Mannschaft brauche dringend ein Erfolgserlebnis. „Im Moment stecken wir in einer sehr schwierigen Phase, in der uns vieles extrem schwerfällt.“
Vor allem offensiv müsse Drakenburg aktuell einen hohen Aufwand betreiben. „Wir müssen im Moment einen enormen Aufwand betreiben, um überhaupt gefährlich vor das Tor zu kommen“, erklärte Schulz. Gleichzeitig laufe es defensiv unglücklich. „Wir haben defensiv das Gefühl, dass im Moment fast jeder Ball irgendwie im Tor landet.“
Auch mental habe das 0:5 gegen Sulingen Spuren hinterlassen. „Das letzte Spiel hat natürlich bei allen Wirkung hinterlassen“, sagte Schulz. Umso wichtiger sei gewesen, in der Trainingswoche klare Worte zu finden. „Ich hoffe, dass spätestens jetzt jedem bewusst ist, an welchem Punkt wir gerade stehen.“
Die Mannschaft habe darauf positiv reagiert. „Die Reaktion im Training war gut. Beide Einheiten waren mit über 20 Spielern sehr gut besucht“, berichtete der Trainer. „So muss das auch sein.“
Nun gehe es darum, diese Energie auf den Platz zu bringen. „Jetzt müssen wir das am Sonntag auch in ein Ergebnis umsetzen“, sagte Schulz. Dabei lasse die tabellarische Situation kaum Spielraum. „Wenn man ehrlich ist, wäre selbst ein Unentschieden zu wenig.“
Auch beim FC Gessel-Leerssen erwartet man eine anspruchsvolle Aufgabe. Trainer Maik Hüneke warnt davor, die Gäste aufgrund der Tabelle zu unterschätzen. „Mit Drakenburg treffen wir auf einen Gegner, der tabellarisch unten steht, dort aber eigentlich nichts verloren hat“, erklärte er. Verletzungsprobleme hätten den TuS in diese Lage gebracht.
Hüneke sieht vor allem offensiv große Qualität beim Gegner. „Mit Haso und Lucas Wacker haben sie vorne Spieler, die viel Tempo und individuelle Klasse mitbringen“, sagte er. Zudem sei das Mittelfeld mit Elias Hachmeyer spielstark besetzt. „Insgesamt ist das eine Mannschaft, die offensiv sehr stark aufgestellt ist.“
Deshalb wolle sein Team konzentriert auftreten. „Wir müssen defensiv kompakt und stabil stehen“, betonte Hüneke. Gleichzeitig hofft er auf eine Chance, selbst zu punkten. „Wir wollen Punkte sammeln und können vielleicht etwas befreiter aufspielen.“
Das Hinspiel entschied der TuS Drakenburg mit 3:2 für sich. In der Tabelle liegt Drakenburg derzeit mit 19 Punkten auf Rang zwölf. Der FC Gessel-Leerssen ist mit zwei Punkten aus 16 Spielen weiterhin Tabellenletzter.