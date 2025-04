TuS Drakenburg verpflichtet Mittelfeldspieler Niklas Mann

„Niklas bringt alles mit, was wir uns im zentralen, defensiven Mittelfeld wünschen“, erklärte TuS-Sportdirektor Kai Simpson anlässlich der Verpflichtung. „Ein enormer Kampfgeist, gepaart mit einem richtig guten Auge für den Spielaufbau und gekrönt mit einer Pferdelunge. Wir sind wirklich glücklich, einen solchen Spieler zu uns zu holen.“

Mann, der in den vergangenen sieben Jahren das Trikot des SC Haßbergen trug, absolvierte 120 Pflichtspiele für den Klub und erzielte dabei 19 Tore – eine bemerkenswerte Bilanz für einen Spieler auf der „Sechs“. Der Wechsel bedeutet für ihn auch eine sportliche Neuausrichtung in einem ambitionierten Umfeld: „Ich war als Spieler zu Gast in Drakenburg und habe in den letzten Wochen diverse Male zugeschaut. Die Atmosphäre ist einfach geil“, so Mann. „Ich habe richtig Bock, in der kommenden Saison ein Teil des Drachenteams zu sein.“