TuS Drakenburg verpflichtet Marceli Dolata

– Foto: Andreas Santner

Die 1. Herren des TuS Drakenburg aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 begrüßt mit Marceli Dolata einen Winterneuzugang. Der Offensivspieler ist berufsbedingt nach Nienburg gezogen und stellte sich im Januar beim Verein vor.

Zuletzt stand Dolata beim polnischen Klub MKS Start Radziejow unter Vertrag. Dort spielte er in der sechsten Liga.

Aufgrund einer Sperre wird der Neuzugang jedoch erst ab Mitte Mai für den TuS einsatzberechtigt sein. Unabhängig davon blickt der Verein der Zusammenarbeit mit dem Wintertransfer positiv entgegen.