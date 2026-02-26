Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TuS Drakenburg verpflichtet Marceli Dolata
Neuzugang kommt aus der sechsten polnischen Liga und ist ab Mitte Mai spielberechtigt
Die 1. Herren des TuS Drakenburg aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 begrüßt mit Marceli Dolata einen Winterneuzugang. Der Offensivspieler ist berufsbedingt nach Nienburg gezogen und stellte sich im Januar beim Verein vor.
Zuletzt stand Dolata beim polnischen Klub MKS Start Radziejow unter Vertrag. Dort spielte er in der sechsten Liga.
Aufgrund einer Sperre wird der Neuzugang jedoch erst ab Mitte Mai für den TuS einsatzberechtigt sein. Unabhängig davon blickt der Verein der Zusammenarbeit mit dem Wintertransfer positiv entgegen.