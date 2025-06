TuS Drakenburg verabschiedet Rieckhof und Paczkowski

Die Mitteilung des Vereins würdigt Rieckhofs langjährige Verbundenheit zum TuS Drakenburg in besonderer Weise. Mit 358 Spielen im Trikot des Vereins zählt der 35-Jährige zu den prägendsten Spielern der jüngeren Vereinsgeschichte. „In jeder dieser Partien hat er sein Herz auf dem Platz gelassen“, heißt es in dem Beitrag. Rieckhofs Karriere beim TuS wurde lediglich durch eine kurze Station beim SV BE Steimbke unterbrochen.

Der Verein spart nicht mit Respekt: „Der Name Kai Rieckhof wird immer mit großer sportlicher Leistung, großer Verbundenheit und großen Emotionen verbunden sein.“ Nun soll die verdiente Pause folgen – „seine Familie wird glücklich sein, mehr Zeit mit ihm verbringen zu dürfen.“