TuS Drakenburg ordnet Führung neu

– Foto: TuS Drakenburg

Bei der Spartenversammlung der Fußballsparte im Vereinsheim des TuS Drakenburg informierte der bisherige Spartenleiter Thomas Hummer über eine weiterhin positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Insbesondere im Jugendbereich verzeichnete der Verein 28 Neuzugänge.

Personell kam es zu mehreren Veränderungen. Hummer hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sowohl die Spartenleitung als auch die Leitung der Geschäftsstelle abzugeben. Im Rahmen der Versammlung wurde er für seinen langjährigen Einsatz geehrt. Die Nachfolge in der Geschäftsstelle übernimmt künftig Enola Hachmeyer.

Die Suche nach einer neuen Spartenleitung gestaltete sich schwieriger. Übergangsweise wird daher der bisherige Stellvertreter Pascal Draeger die Aufgabe übernehmen. Auch im Jugendbereich gibt es einen Wechsel: Jason Leerhoff wurde einstimmig zum neuen Jugendleiter gewählt und folgt auf Michael Schlicker.