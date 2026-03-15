TuS Drakenburg gründet dritte Herrenmannschaft Johannes Siebert wird Trainer, Pierre Saenger übernimmt den Posten des Co-Trainers von red · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Zimmer, Marwin Wolf

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Der TuS Drakenburg baut seine Fußballabteilung weiter aus. Zur Saison 2026/27 wird eine dritte Herrenmannschaft an den Start gehen. Das Trainerteam für die neue Mannschaft steht bereits fest.

Trainer der neuen 3. Herren des TuS Drakenburg wird Johannes Siebert. Der 42-Jährige war seit 2017 beim TSV Lemke als Spieler und Trainer aktiv. Seit 2023 ist er zudem beim TuS Drakenburg in der Altherren und Altliga als Spieler aktiv. Unterstützt wird Siebert von Pierre Saenger, der als Co Trainer fungieren wird. Der 30-Jährige arbeitet seit 2013 als Jugendtrainer in Lemke und steht seit 2024 gemeinsam mit Siebert im Trainerteam an der Seitenlinie. Seit 2025 ist Saenger außerdem Betreuer der ersten Herren des TuS Drakenburg.

Die Entscheidung fiel nach Gesprächen mit Spartenleiter Pascal Draeger, der von Beginn an einen positiven Eindruck gewann. Bereits beim ersten Austausch sei deutlich geworden, dass alle Beteiligten eine klare Vorstellung vom Aufbau einer dritten Herrenmannschaft hätten. Draeger betonte auch die persönliche Verbindung innerhalb des neuen Trainerteams. „Pierre und ich haben schon in der Jugend zusammengespielt, die Verbindung besteht im Prinzip seit über 15 Jahren. Johannes sehe ich jede Woche auf dem Sportplatz. Dass genau mit solchen Leuten eine neue Mannschaft entsteht, ist großartig für den Verein und zeigt wieder einmal, dass wir gute und ehrliche Arbeit auf allen Ebenen leisten.“