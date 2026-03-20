TuS Drakenburg gegen formstarken Aufsteiger SV Esperke 1929 Drakenburg will im Tabellenkeller weiter Boden gutmachen von red · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

TuS Drakenburg will gegen SV Esperke 1929 die Heimbilanz aufpolieren. Trainer Martin Schulz mahnt Respekt, setzt aber auf die Rückkehr verletzter Schlüsselspieler und die Motivation aus dem Sieg in Gessel-Leerssen.

„Ja, wir erwarten Esperke zu Hause, sicherlich ein sehr unangenehmer Gegner, gut aus der Winterpause gekommen, in Bückeburg einen Punkt mitgenommen, zu Hause gegen Steimbke kurz vor dem Dreier gewesen und zuletzt Rehburg zu Hause geschlagen“, erklärt Martin Schulz, Trainer des TuS Drakenburg, und unterstreicht den Respekt vor dem Aufsteiger. SV Esperke 1929 gewann am vergangenen Samstag 5:4 gegen RSV Rehburg und belegt aktuell den neunten Tabellenplatz mit 25 Punkten. Der TuS Drakenburg konnte seinerseits am letzten Spieltag auswärts bei FC Gessel-Leerssen einen 2:1-Sieg verbuchen. „Ich hoffe, dass der Dreier in Gessel, auch wenn er am Ende etwas glücklich zustande kommt, ein Dosenöffner für uns war und wir positiv in die nächsten Wochen blicken können“, so Schulz. Mit 22 Punkten liegt Drakenburg auf Rang zwölf und benötigt jeden Zähler, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuS Drakenburg Drakenburg SV Esperke 1929 SV Esperke 15:00 PUSH