TuS Drakenburg gegen formstarken Aufsteiger SV Esperke 1929

TuS Drakenburg will gegen SV Esperke 1929 die Heimbilanz aufpolieren. Trainer Martin Schulz mahnt Respekt, setzt aber auf die Rückkehr verletzter Schlüsselspieler und die Motivation aus dem Sieg in Gessel-Leerssen.
„Ja, wir erwarten Esperke zu Hause, sicherlich ein sehr unangenehmer Gegner, gut aus der Winterpause gekommen, in Bückeburg einen Punkt mitgenommen, zu Hause gegen Steimbke kurz vor dem Dreier gewesen und zuletzt Rehburg zu Hause geschlagen“, erklärt Martin Schulz, Trainer des TuS Drakenburg, und unterstreicht den Respekt vor dem Aufsteiger. SV Esperke 1929 gewann am vergangenen Samstag 5:4 gegen RSV Rehburg und belegt aktuell den neunten Tabellenplatz mit 25 Punkten.
Der TuS Drakenburg konnte seinerseits am letzten Spieltag auswärts bei FC Gessel-Leerssen einen 2:1-Sieg verbuchen. „Ich hoffe, dass der Dreier in Gessel, auch wenn er am Ende etwas glücklich zustande kommt, ein Dosenöffner für uns war und wir positiv in die nächsten Wochen blicken können“, so Schulz. Mit 22 Punkten liegt Drakenburg auf Rang zwölf und benötigt jeden Zähler, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.
„Nichtsdestotrotz denke ich, sind wir gut gewappnet. Insbesondere die Rückkehr der Verletzten Tim Rieckhof, Lucas Teichmann und Pascal Draeger hat nochmal dazu geführt, dass wir die Trainingsqualität, die spielerische Qualität und die Intensität steigern konnten“, ergänzt Schulz. „Die Trainingswoche war wirklich gut von der Mannschaft.“
Klar formuliert ist das Ziel für Sonntag: „Da haben wir schon klar das Ziel für Sonntag: die drei Punkte zu Hause zu behalten und den Abstand nach unten weiter zu vergrößern. Wir werden uns gut auf den Gegner einstellen, vorbereiten und dann versuchen, alles rauszuhauen, was im Tank ist, um das Spiel möglichst erfolgreich zu gestalten.“
Das Aufeinandertreffen verspricht ein intensives Duell: Drakenburg will seine Heimstärke ausspielen, Esperke 1929 kommt nach starken Ergebnissen zuletzt mit Rückenwind. Spannung ist in Drakenburg garantiert.
Am Sonntag, 22. März 2026, um 15:00 Uhr trifft der TuS Drakenburg am 21. Spieltag auf den SV Esperke 1929.