TuS Drakenburg: Burghardt verlässt den Verein sofort

Der TuS Drakenburg aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 muss zur Winterpause einen Abgang verzeichnen. Till Burghardt wird den Verein verlassen und sich bis zum Sommer dem SSV Königsförde anschließen.
Berufsbedingt trainiert Burghardt bereits seit dem Sommer beim SSV. Nun bat er den TuS um die Freigabe, um sich dem Verein auch für die Rückrunde offiziell anzuschließen. Nach dreieinhalb Jahren endet damit vorerst seine Zeit in Drakenburg.
Der Verein verabschiedete den Spieler mit klaren Worten und dankte ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren.
In der Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 1 belegt der TuS Drakenburg nach 14 Spielen mit fünf Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen Rang elf. Das Team kommt auf 18 Punkte bei einem Torverhältnis von 28:35. Tabellenführer ist der VfR Evesen mit 41 Punkten vor dem punktgleichen SC Twistringen.