TuS Drakenburg: Burghardt verlässt den Verein sofort

– Foto: Andreas Santner

Der TuS Drakenburg aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 muss zur Winterpause einen Abgang verzeichnen. Till Burghardt wird den Verein verlassen und sich bis zum Sommer dem SSV Königsförde anschließen.

Berufsbedingt trainiert Burghardt bereits seit dem Sommer beim SSV. Nun bat er den TuS um die Freigabe, um sich dem Verein auch für die Rückrunde offiziell anzuschließen. Nach dreieinhalb Jahren endet damit vorerst seine Zeit in Drakenburg.

Der Verein verabschiedete den Spieler mit klaren Worten und dankte ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren.