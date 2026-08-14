TuS Dornberg vor schwerem Auswärtsspiel bei Heide-Paderborn

Der zweite Spieltag in der Landesliga beschert dem TuS Dornberg sein erstes Auswärtsspiel. Am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr tritt das Team von Trainer Jens Horstmann beim SV Heide-Paderborn an.
Für die Paderborner ist es der Auftakt in die neue Saison. Sie waren am ersten Spieltag spielfrei. Dieses Los haben die Dornberger am dritten Spieltag. Ob es nun ein Vor- oder ein Nachteil für den TuS ist, dass Heide-Paderborn noch nicht im Pflichtspielbetrieb ist, vermag Coach Horstmann nicht zu beurteilen: „Heide sagt wahrscheinlich, dass es ein Nachteil ist. Aber das erste Spiel ist auch immer etwas Besonderes. Es ist müßig, darüber zu spekulieren.“
Für die Dornberger, die zum Aufakt ein souveränes 2:0 gegen Mastbruch eingefahren haben, gilt es, an die gezeigte Leistung anzuknüpfen. Positiv dabei ist sicherlich, dass Mitja Schierbaum in den Kader zurückkehrt und für die offensive Außenbahn wieder eine Option darstellt. Wenngleich Linus Steinsiek es zuletzt sehr gut gemacht hat.
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Heide-Paderborn, das von Dornbergs Co-Trainer Michael Zozmann beobachtet wurde, hat insgesamt eine gute Mannschaft. „Sie haben sich auch ordentlich verstärkt“, weiß Horstmann, der das Auswärtsspiel in Paderborn zu einem der drei anspruchsvollsten Aufgaben in der Ferne zählt. Heides Trainer Lukas Cramer hat die Dornberger beim Spiel gegen Mastbruch beobachtet.
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