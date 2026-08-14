TuS Dornberg vor schwerem Auswärtsspiel bei Heide-Paderborn

Für die Paderborner ist es der Auftakt in die neue Saison. Sie waren am ersten Spieltag spielfrei. Dieses Los haben die Dornberger am dritten Spieltag. Ob es nun ein Vor- oder ein Nachteil für den TuS ist, dass Heide-Paderborn noch nicht im Pflichtspielbetrieb ist, vermag Coach Horstmann nicht zu beurteilen: „Heide sagt wahrscheinlich, dass es ein Nachteil ist. Aber das erste Spiel ist auch immer etwas Besonderes. Es ist müßig, darüber zu spekulieren.“

Für die Dornberger, die zum Aufakt ein souveränes 2:0 gegen Mastbruch eingefahren haben, gilt es, an die gezeigte Leistung anzuknüpfen. Positiv dabei ist sicherlich, dass Mitja Schierbaum in den Kader zurückkehrt und für die offensive Außenbahn wieder eine Option darstellt. Wenngleich Linus Steinsiek es zuletzt sehr gut gemacht hat.