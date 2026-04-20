TuS Dornberg vergibt zwei Elfmeter gegen BV Bad Lippspringe

Die Bielefelder unterliegen 1:2, zeigen nach Ansicht von Trainer Jens Horstmann aber eines der besten Saisonspiele. – Foto: Neue Westfälische

Die Bielefelder unterliegen 1:2, zeigen nach Ansicht von Trainer Jens Horstmann aber eines der besten Saisonspiele.

Bielefeld. Es war ein bitterer Nachmittag aus Sicht des TuS Dornberg. Die Mannschaft von Trainer Jens Horstmann zeigte nach dessen Dafürhalten eines der besten Spiele der Saison, doch am Ende gewann der BV Bad Lippspringe 2:1 (1:1). „Das war die unnötigste Niederlage der Saison“, sagte Horstmann und fügte hinzu: „Ich bin aber trotzdem unheimlich stolz auf die Truppe, weil sie alles in ihrer Macht stehende getan und das Spiel auf vielen Ebenen gut gestaltet hat.“

Der Fußball trotzdem ein Ergebnissport: In der 18. Minute hatte der TuS die große Chance auf die Führung. Doch den von Dominik Kuck geschossenen Elfmeter konnte der Gästekeeper halten. Im Gegenzug gelang Lippspringe mit einem Schuss aus 25 Metern das 1:0 (19.). Clemens Bachmann konnte nach 35 Minuten ausgleichen. Dornberger Pech bei einem Schuss an den Pfosten Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. Wieder bekam Dornberg einen Elfmeter. Dieses Mal schnappte sich Valon Gashi den Ball, doch er hatte offenbar zu viel Zielwasser getrunken. Das Spielgerät landete am Pfosten, Kuck setzte den Nachschuss über das Tor (66.).