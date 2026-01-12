TuS Dorn-Dürkheim will die gute Form konservieren

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: TuS Dorn-Dürkheim. Zum C-Klassisten hat uns Manuel Bühler, Spielertrainer in Dorn-Dürkheim, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist top. Das lag natürlich zum Teil an den positiven Ergebnissen, aber generell ist die Stimmung in der Mannschaft immer gut."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Was lief gut und was lief schlecht?

"Schlecht lief es in Sachen Verletzungen. Diese haben wir jedoch geschafft, so gut es ging, aufzufangen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Hier gibt es bisher noch keine fixen Zugänge, allerdings stehen hier noch Gespräche aus."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unsere zuletzt gute Form nach der langen Pause schnell wieder aufzugreifen. Hier spielt eine gute Vorbereitung eine wichtige Rolle."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Die Meisterschaft geht vermutlich nach Gau-Heppenheim. Absteiger gibt es bei uns keine."

