TuS Dietkirchen rasiert SV Wiesbaden mit 6:0

Dietkirchen/Wiesbaden. Es gibt sie, die rabenschwarzen Tage, an denen alles gegen die eigene Mannschaft läuft und die noch dazu in der Defensive einen ganz schwachen Tag erwischt. So geschehen bei Verbandsligist SV Wiesbaden, der bislang eine starke Runde gespielt hatte. Aber jetzt von Ex-Hessenligist TuS Dietkirchen mit 6:0 (2:0) rasiert wurde.

Jene Dietkirchener, die in der Vorwoche in der Partie bei der SG Walluf (0:3) in der Offensive kein Bein auf den Boden gebracht hatten. „Das muss für uns ein Warnsignal sein. Der März wird heftig“, sagt SVW-Sportchef Yildirim Sari mit Blick auf das Heimspiel gegen Hadamar (So., 16. März) und weitere knifflige Aufgaben.