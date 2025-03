TuS Dietkirchen II: Zwei Schicksalsspielen folgt brutales Restprogramm

Lange war im Abstiegskampf der Gruppenliga Wiesbaden scheinbar alles klar. Für den 1. FC Viktoria Kelsterbach, die Spvgg. Eltville, Germania Weilbach, den TuS Dietkirchen II und die SpVgg Hochheim 07 schien das rettende Ufer in weiter Ferne. Nach der Ankündigung der SG Hoechst, sich aus der Gruppenliga zurückziehen , bietet sich den untersten fünf Mannschaften jetzt aber die realistische Chance, doch noch einen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen. Denn: Würde die SG Hoechst ans Tabellenende gesetzt, könnte sich eines der fünf Teams noch retten. So auch der TuS Dietkirchen II. Wie ist die Lage beim Team aus dem Stadtteil von Limburg?

Neun Spiele vor Ende der Saison ist noch alles möglich: Dietkirchen belegt aktuell den 14. Platz, aber die Hoffnung auf den Verbleib in der Gruppenliga bleibt, wie der vergangene 2:0-Sieg gegen den Tabellensiebten VfB Unterliederbach beweist. Trainer Viktor Iterman erklärt, dass die Mannschaft vom Potenzial und der Kaderstärke her, definitiv eine realistische Chance auf den Klassenerhalt habe. "Auch wenn man es nicht immer anhand der Ergebnisse sieht, spielen wir doch oft auf Augenhöhe mit unseren Gegnern", sagt Itermann, der sich im Sommer zur TSG Oberbrechen verabschieden wird. Wozu das Team in der Lage ist, zeigte der TuS vor der Winterpause - da gelang gegen Aufstiegskandidat Dorndorf ein 2:2-Unentschieden.

So ist die aktuelle Form