TuS Dielingen im Duell gegen SC Vlotho klar überlegen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025 14.30 Uhr

Austragungsort: Vlotho

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 1

Spieltag: 16

Spielbericht: SC Vlotho gegen TuS Dielingen 1:5 (0:2)

Vlotho. Der Ausflug der Dielinger ins Rudolf-Kaiser-Stadion KRP am Sonntag endet mit einem klaren Sieg. Fünf Schüsse kann das Team von Carsten Schubert im Tor von SC Vlotho-Keeper Sebastian Pusch versenken.

Nach 22 Spielminuten erzielt Yasin Köse den ersten Treffer und bringt sein Team in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klappt es nochmal für Dielingen: In der zweiten Minute fällt das zweite Tor durch Vitalij Loginov. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkt der Dielinger Mitan Bal den Ball in der 71. Minute unglücklich ins eigene Tor und bringt den Verein in Rückstand. Eine wirkliche Bedrohung stellt das für die Dielinger aber nicht dar. Sie reagieren und behalten weiterhin die Oberhand. Simon Brörmann versenkt den Ball in Minute 74, gefolgt von Tristan Groß (81).

Es steht 4:1 für den TuS Dielingen.

In den letzten Minuten versuchen beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Noah-Maxim Hieb kommt rein für Björn Stremming. Auf der Gastseite springt Leon Albrecht für Yasin Köse ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen soll.

In der Nachspielzeit gelingt es dem TuS Dielingen dann noch einmal: Im letzten Augenblick kickt Leon Albrecht den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 1:5 vergrößern. Damit ist der Triumph der Dielinger gesichert (94). Platz zwölf gehört ihnen. Die Vlothoer rutschten auf Platz 13 ab.

Die Aufstellungen: SC Vlotho - TuS Dielingen

SC Vlotho: Alan Saadun (18), Björn Stremming (7), Mika Finn Nickol (22), Sebastian Pusch (1), Nils Brodziak (17), Hannes Stegen (5), Robin Bulut (10), Jonas Kohlmeier (14), Finn Heuermann (2), Janik Sellmann (20), Niklas Bobe (8)

TuS Dielingen: Tristan Groß (17), Yasin Köse (9), Mitan Bal (16), Simon Brörmann (11), Can Akbas (6), Felipe Sporleder (12), Jannis Sassenberg (25), Vitalij Loginov (8), Ceyhun Ermis (7), Samet Uslu (5), Yannick Bednar (1)

Schiedsrichter: Justin Gaetano Bardhan (Lage)

Assistent: Heinfried Beneker

Assistent: Uwe Büsching



