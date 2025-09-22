TuS Davenstedt verspielt 3:0-Führung

Der TuS Davenstedt hat am achten Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover eine bittere Punkteteilung hinnehmen müssen. Trotz einer komfortablen 3:0-Führung reichte es gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg am Ende nur zu einem 3:3 – ein Ergebnis, das sich für Trainer Fatih Yildizadoymaz wie eine Niederlage anfühlt: „Wir haben das Spiel lange kontrolliert und müssen uns mit unserem Fußball eigentlich belohnen.“

Dabei hatte Davenstedt über weite Strecken vieles richtig gemacht. Nach starker Anfangsphase traf Fabian Pietler in der 37. Minute zur Führung, Mustafa Ghadbouni erhöhte noch vor der Pause (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig in Richtung der Hausherren zu kippen – Justus Scheidemann stellte in der 48. Minute auf 3:0.

Doch statt die Partie souverän über die Zeit zu bringen, erlaubte sich Davenstedt im Anschluss mehrere kleine Unachtsamkeiten, die das Spiel kippen ließen. Engelbostels Louis Trollmann nutzte diese Schwächen eiskalt aus und brachte sein Team mit einem Doppelpack (55., 61./Foulelfmeter) zurück in die Partie. In der Schlussphase drängten die Gäste dann sogar auf den Ausgleich – und wurden in der Nachspielzeit nach einer Ecke durch Eric Groß tatsächlich noch belohnt (90.).

„Natürlich ist das extrem ärgerlich“, so Yildizadoymaz, der vor allem die zweite Halbzeit kritisch einordnete: „Nach dem 3:0 haben wir dem Gegner zu viel angeboten. So darf man sich nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen.“

Davenstedt bleibt im oberen Mittelfeld

Mit dem Remis verpasst Davenstedt den möglichen Sprung in die Top Fünf, bleibt mit nun elf Punkten aus sieben Spielen aber im oberen Mittelfeld. Auffällig: Trotz der jüngsten sieglosen Serie von drei Spielen zeigt das Team weiterhin gute spielerische Ansätze – offensiv wie defensiv bleibt man eines der stabileren Teams der Liga.

TuS Davenstedt – MTV Engelbostel-Schulenburg 3:3

TuS Davenstedt: Max Mahnke, Dennis Lattmann, Philipp Iwan, Dominik Rokhlin, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler, Paul Lange, Dominik Biber, Darian Amin (63. Diego Sousa-Gonzalez), Henrik Menke, Justus Scheidemann (57. Max Manuel Sträche) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

MTV Engelbostel-Schulenburg: Jannik Drabandt, Koray Aktas, Gabriel Luttermann (83. Eric Groß), Elvis Peqi, Andres Berger, Kjell Mügge (46. Konrad Dirk Mohrig), Luca Winkler, Niklas Kirstein (69. Emrah Bingöl), Louis Trollmann, Patrick Brodersen (46. Vinzent Theodor Janssen), Ben Lucca Reuse (87. Maurice Weiß) - Trainer: Emilio Ortega

Schiedsrichter: Alexander Nzonene

Tore: 1:0 Fabian Pietler (37.), 2:0 Mustafa Ghadbouni (45.), 3:0 Justus Scheidemann (48.), 3:1 Louis Trollmann (55.), 3:2 Louis Trollmann (61.), 3:3 Eric Groß (90.)

Blick nach vorn: Kirchrode wartet

Kommende Woche gastiert Davenstedt beim TSV Kirchrode, der aktuell auf Rang zwölf steht und bisher nur einen Sieg feiern konnte. „Da wollen wir es besser machen – konsequenter und cleverer auftreten“, so Yildizadoymaz. Angesichts des jüngsten Spielverlaufs dürfte dabei vor allem die Stabilität in der Schlussphase im Fokus stehen.