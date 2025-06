TuS Davenstedt verabschiedet langjährige Wegbegleiter

Beim TuS Davenstedt stehen zum Saisonende bedeutende personelle Veränderungen an. Der Verein verabschiedet sich von mehreren zentralen Figuren, die über Jahre das sportliche und menschliche Gesicht des Clubs mitgeprägt haben.

An erster Stelle gilt der Dank dem langjährigen Coach Christian, der den Verein über 15 Jahre hinweg entscheidend geprägt hat. In dieser Zeit formte er nicht nur eine konkurrenzfähige Mannschaft, sondern entwickelte Davenstedt sportlich wie strukturell weiter. Der Verein würdigte seinen scheidenden Trainer mit Worten großer Anerkennung – auch wenn ein kompletter Abschied nicht zu erwarten ist: „Wir wissen, wir verlieren dich sowieso nicht ganz“, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls verabschiedet wird Jan van Hulst, im Verein liebevoll „Häseler“ genannt. Über viele Jahre war er ein fester Bestandteil des Teams – nicht nur sportlich, sondern vor allem durch seine verlässliche und aufmunternde Art. Er geht nun in den „fußballerischen Ruhestand“, wie es der Verein formuliert – mit großem Respekt und Dank für seinen Einsatz.