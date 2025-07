TuS Davenstedt verabschiedet Jan Kupka und Simon Lampe

Jan Kupka verlässt das Team nach kurzer, aber prägender Zeit

Obwohl Jan Kupka dem Team zwischenzeitlich bereits studienbedingt nicht zur Verfügung stand, prägte er in der verbleibenden Zeit die Mannschaft mit seiner positiven Art und seinem sportlichen Einsatz. Nun zieht es ihn erneut aus beruflichen und privaten Gründen weiter. „Wir hatten unglaublich viel Spaß mit dir – jetzt, wo du dich endlich an unsere abergläubischen Rituale gewöhnt hast, verlässt du uns leider wieder“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Kupka habe sich in kürzester Zeit gut ins Team eingefügt und sowohl auf als auch neben dem Platz überzeugt.