TuS Davenstedt lässt Kleefeld keine Chance

Der TuS Davenstedt hat seine starke Frühform in der Bezirksliga 2 Hannover eindrucksvoll bestätigt. Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger TuS Kleefeld sammelte das Team von Trainer Fatih Yildizadoymaz den dritten Saisonsieg im vierten Spiel und kletterte auf Rang sechs der Tabelle. Dabei war der Erfolg deutlicher, als es der Spielverlauf lange vermuten ließ.
Früh stellte Joshua Benedict Nolte mit dem 1:0 (7.) die Weichen, doch Kleefeld zeigte sich keineswegs geschockt. Der Aufsteiger suchte mutig den Weg nach vorne, präsentierte sich zweikampfstark und hatte beim Stand von 1:0 sogar die große Ausgleichschance. „Hätten sie da getroffen, wäre es vielleicht noch einmal richtig eng geworden“, gab Yildizadoymaz nach der Partie offen zu. Stattdessen schlug Davenstedt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut zu – Torjäger Tolgahan Davran traf zum psychologisch wichtigen 2:0 (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren das Geschehen deutlich souveräner. Kleefeld blieb bemüht, fand jedoch kaum noch gefährliche Wege durch die gut organisierte Davenstedter Defensive. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Der eingewechselte Max Manuel Sträche erhöhte in der 86. Minute auf 3:0, Paul Lange setzte nur eine Minute später den Schlusspunkt (87.).
Yildizadoymaz ordnete den Endstand realistisch ein: „Wir freuen uns natürlich über den Sieg, auch wenn das Ergebnis am Ende klarer aussieht, als es eigentlich war.“ Er lobte ausdrücklich den couragierten Auftritt der Gäste: „Für einen Aufsteiger so mutig und körperlich präsent aufzutreten, ist nicht selbstverständlich.“
Davenstedt etabliert sich in der Spitzengruppe
Mit neun Punkten aus vier Spielen hat sich der TuS Davenstedt in der Spitzengruppe etabliert. Vor dem Team liegen nur noch die drei ungeschlagenen Mannschaften aus Ramlingen/Ehlershausen, SG 74 Hannover und Krähenwinkel/Kaltenweide II. In der Offensive überzeugt Davenstedt mit bereits fünfzehn Saisontoren – ein Wert, der in der Liga nur von der SG 74 übertroffen wird.
Auch Kleefeld kann trotz der Niederlage zufrieden auf den Saisonstart blicken. Als Aufsteiger sechs Punkte aus vier Spielen zu holen, ist ein respektables Ergebnis – insbesondere, wenn man bedenkt, dass es gegen Davenstedt die erste torlose Partie war. Die Mannschaft von Maik Seizinger dürfte mit ihrer Spielweise auch in den kommenden Wochen für Überraschungen sorgen.
TuS Davenstedt – TuS Kleefeld 4:0
TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Fabian Pietler, Jasmin Sadikovic, Tolgahan Davran (81. Darian Amin), Mustafa Ghadbouni, Paul Lange, Dominik Biber, Justus Scheidemann (68. Max Manuel Sträche), Joshua Benedict Nolte (87. Louis-Moritz Albat), Dominik Rokhlin (57. Henrik Menke) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Marcel Eisele (78. Marc Schwabbauer), Niklas Freese (88. Lars Luhr), Raphael Schütte, Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow (64. Maxmilian Hoffmann), Erwin Podrimaj, Frederic Nicolas Kouame, Nicolas Ludwig (19. Dennis Okine), Christopher Hayduk (88. Gent Heinsch), Marcel Hayduk - Trainer: Maik Seizinger
Schiedsrichter: Marc Gareis
Tore: 1:0 Joshua Benedict Nolte (7.), 2:0 Tolgahan Davran (45.+2), 3:0 Max Manuel Sträche (86.), 4:0 Paul Lange (87.)