– Foto: Alexander Rabe

TuS Davenstedt lässt Kleefeld keine Chance Klarer 4:0-Erfolg – Yildizadoymaz lobt Gegner für mutigen Auftritt Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TuS Kleefeld Davenstedt

Der TuS Davenstedt hat seine starke Frühform in der Bezirksliga 2 Hannover eindrucksvoll bestätigt. Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger TuS Kleefeld sammelte das Team von Trainer Fatih Yildizadoymaz den dritten Saisonsieg im vierten Spiel und kletterte auf Rang sechs der Tabelle. Dabei war der Erfolg deutlicher, als es der Spielverlauf lange vermuten ließ.

Früh stellte Joshua Benedict Nolte mit dem 1:0 (7.) die Weichen, doch Kleefeld zeigte sich keineswegs geschockt. Der Aufsteiger suchte mutig den Weg nach vorne, präsentierte sich zweikampfstark und hatte beim Stand von 1:0 sogar die große Ausgleichschance. „Hätten sie da getroffen, wäre es vielleicht noch einmal richtig eng geworden“, gab Yildizadoymaz nach der Partie offen zu. Stattdessen schlug Davenstedt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut zu – Torjäger Tolgahan Davran traf zum psychologisch wichtigen 2:0 (45.+2). Gestern, 13:00 Uhr TuS Davenstedt Davenstedt TuS Kleefeld TuS Kleefeld 4 0 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren das Geschehen deutlich souveräner. Kleefeld blieb bemüht, fand jedoch kaum noch gefährliche Wege durch die gut organisierte Davenstedter Defensive. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Der eingewechselte Max Manuel Sträche erhöhte in der 86. Minute auf 3:0, Paul Lange setzte nur eine Minute später den Schlusspunkt (87.). Yildizadoymaz ordnete den Endstand realistisch ein: „Wir freuen uns natürlich über den Sieg, auch wenn das Ergebnis am Ende klarer aussieht, als es eigentlich war.“ Er lobte ausdrücklich den couragierten Auftritt der Gäste: „Für einen Aufsteiger so mutig und körperlich präsent aufzutreten, ist nicht selbstverständlich.“