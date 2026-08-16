TuS Dassendorf: Zugang von Kaiserslautern, Lob für Karadiken

Gute Laune bei der TuS Dassendorf. – Foto: IMAGO / R.Seidel Imagery

Rund um den Wendelweg passt derzeit vieles zusammen. Die TuS Dassendorf hat am 3. Spieltag der Oberliga Hamburg mit dem 6:0 gegen Altona 93 ein massives Ausrufezeichen gesetzt - und kurz darauf auch personell noch einmal nachgelegt. Der nächste Zugang ist da: Maksym Bochan wechselt aus der Pfalz nach Dassendorf.

Der 20-jährige Ukrainer kommt von Kaiserslautern II zum Klub von Trainer Oliver Zapel. Ausgebildet wurde Bochan in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern. Für die Roten Teufel, deren Profis in der 2. Bundesliga spielen, lief er zuletzt in der Reserve auf. Nun soll er am Wendelweg den nächsten Schritt machen.

Sportlich war das Topspiel gegen Altona eine Machtdemonstration. Der laut FuPa-Umfrage als Top-Favorit gehandelte Regionalliga-Absteiger wurde am Wendelweg früh überrollt. Manuel Farrona-Pulido traf schon in der 8. Minute zum 1:0, Fabian Friedemann Graudenz legte in der 12. Minute nach, nur eine Minute später erhöhte Max Düwel auf 3:0. Nach 13 Minuten war Altona bereits schwer angeschlagen.

Lange warten musste Bochan auf seinen ersten Einsatz nicht. Beim 6:0 gegen Altona debütierte der Zugang bereits und kam auf 37 Minuten. Damit fügt sich die Personalie direkt in einen Abend ein, der bei Dassendorf ohnehin als starkes Signal in Richtung Konkurrenz gewertet werden dürfte.

Graudenz stellte noch vor der Pause auf 4:0 und machte nach dem Seitenwechsel seinen Dreierpack perfekt. Jens Nicolas Wollesen setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 6:0. Dassendorf steht damit nach drei Spielen bei sieben Punkten und 11:1 Toren. Nach dem 1:1 gegen den ETSV Hamburg und dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 war es der nächste klare Beleg dafür, dass die Mannschaft früh in der Saison Fahrt aufgenommen hat.

Für Altona war der Abend dagegen der nächste schwere Rückschlag. Nach dem 0:2 gegen den TSV Sasel folgte die zweite Niederlage in Serie - und diese fiel in ihrer Deutlichkeit besonders heftig aus. Dassendorf nutzte genau diesen Moment, um sich selbst in der Spitzengruppe zu positionieren und der Liga zu zeigen: Der Aufstiegskampf führt auch über den Wendelweg.

Viel Lob für den Neustart - und Hakan Karadiken

Dassendorf hat im Sommer einen deutlichen Neustart eingeleitet. Seit dem 1. Januar leitet Hakan Karadiken als sportlicher Leiter das Projekt rund um den Klub und hat den Umbau federführend mitverantwortet. Dass der Start in die neue Saison nach drei Spieltagen bereits so viel Dynamik entwickelt, sorgt auch im Umfeld für spürbare Zustimmung.

In den sozialen Medien gibt es entsprechend Lob für die Entwicklung. Stellvertretend die Meinung eines Nutzers, der besonders Karadikens Arbeit hervorhebt: „Hakan hat in kürzester Zeit schon richtig viel bewegt! Neuer Schwung, neue Spieler und man merkt einfach, dass da richtig was entstehen soll. Auch die Anlage und der Rasen gestern wirklich top, so hat man das lange nicht gesehen. Weiter so, der Weg stimmt!“

Solche Einschätzungen zeigen, wie sehr sich die Stimmung am Wendelweg verändert hat. Der Kader wurde neu ausgerichtet, die Mannschaft präsentiert sich nach kurzer Anlaufzeit bereits erstaunlich klar - und nun kommt mit Bochan ein weiterer junger Spieler hinzu, der dem Projekt zusätzliche Breite geben kann.

Wendelweg wird wieder zum Faktor

Natürlich ist die Saison noch jung. Drei Spieltage entscheiden keine Meisterschaft und auch ein 6:0 gegen einen direkten Konkurrenten bleibt zunächst nur ein einzelner Abend. Doch bei Dassendorf entsteht früh der Eindruck, dass der Klub nicht nur auf Ergebnisse wartet, sondern aktiv an einer neuen Struktur arbeitet. Der deutliche Sieg gegen Altona, die Tabellenführung im oberen Feld und die nächste Personalie passen in dieses Bild.

Bochan ist dabei mehr als nur eine Kaderergänzung nach außen. Sein schneller Einsatz gegen Altona deutet an, dass er sofort Teil der Gruppe sein soll. Für Dassendorf ist das nach einer ohnehin schon breiten Transferphase das nächste Signal: Der Kader bleibt in Bewegung, der Anspruch bleibt hoch.

Nach der knapp verpassten Regionalliga-Relegation im Mai will Dassendorf in dieser Saison wieder ganz vorne angreifen. Der Start liefert dafür starke Argumente. Und wenn die Stimmung am Wendelweg so bleibt wie nach der Gala gegen Altona, dürfte die Konkurrenz genau hinschauen müssen.

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