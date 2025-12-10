TuS Dassendorf verstärkt sich mit Rückkehrer Maximilian Grünberg Verlinkte Inhalte Oberliga Hamburg Dassendorf Maximilian Peter Grünberg

Die TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg hat ihren ersten Wintertransfer perfekt gemacht: Ab dem 01.01.2026 wird Außenbahnspieler Maximilian „Maxi“ Grünberg das Trikot der TuS tragen – und damit nach seiner Zeit im Futsal wieder auf den klassischen Fußballplatz zurückkehren. Der 27-Jährige war zuletzt professionell für den TSV Weilimdorf in Stuttgart aktiv, einem der führenden Futsal-Vereine Deutschlands. Zuvor hinterließ er bereits im Hamburger Amateurfußball starke Eindrücke, unter anderem beim TSV Sasel und dem Oststeinbeker SV. Mit Sasel feierte er sogar die Hamburger Meisterschaft, bei der er zu den prägendsten Spielern der Liga zählte.

Am Wendelweg freut man sich entsprechend über die Verpflichtung.

„Herzlich willkommen am Wendelweg!“, heißt es von Vereinsseite.