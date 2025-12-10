TuS Dassendorf verstärkt sich mit Rückkehrer Maximilian Grünberg

Die TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg hat ihren ersten Wintertransfer perfekt gemacht: Ab dem 01.01.2026 wird Außenbahnspieler Maximilian „Maxi“ Grünberg das Trikot der TuS tragen – und damit nach seiner Zeit im Futsal wieder auf den klassischen Fußballplatz zurückkehren.
Der 27-Jährige war zuletzt professionell für den TSV Weilimdorf in Stuttgart aktiv, einem der führenden Futsal-Vereine Deutschlands. Zuvor hinterließ er bereits im Hamburger Amateurfußball starke Eindrücke, unter anderem beim TSV Sasel und dem Oststeinbeker SV. Mit Sasel feierte er sogar die Hamburger Meisterschaft, bei der er zu den prägendsten Spielern der Liga zählte.
Am Wendelweg freut man sich entsprechend über die Verpflichtung.
„Herzlich willkommen am Wendelweg!“, heißt es von Vereinsseite.
„Nach meiner Rückkehr aus Stuttgart nach Hamburg wollte ich meinen Fokus wieder stärker auf den Fußball legen. Umso mehr freue ich mich, dass es mit dem Wechsel nach Dassendorf geklappt hat und ich wieder in der Heimat bin. Viele der Jungs kenne ich bereits, und ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal für den Verein auf dem Platz zu stehen.“
„Aufgrund der vielen Verletzungen bin ich sehr froh, dass es nach der Rückkehr von Maxi aus Süddeutschland mit seiner Verpflichtung geklappt hat. Er weiß, wie man Titel holt, denn mit Sasel wurde er Hamburger Meister und gehörte dort zu den herausragenden Spielern. Ich bin überzeugt davon, dass er uns sofort weiterhelfen kann.“