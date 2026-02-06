TuS Dassendorf verstärkt Defensive mit Hartwig 22-jähriger Innenverteidiger kommt von Phönix Lübeck an den Wendelweg von PM / red · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

Amoah Enock Hartwig läuft künftig den TuS Dassendorf auf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der TuS Dassendorf hat seine Defensive weiter verstärkt und Enock Hartwig verpflichtet. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom SH-Oberligisten Phönix Lübeck II an den Wendelweg und soll dem Team sowohl sportlich als auch charakterlich zusätzliche Stabilität geben.

Hartwig ist gebürtiger Hamburger, 1,85 Meter groß und trotz seines jungen Alters bereits gut herumgekommen. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 65 Spiele in der Oberliga Hamburg und der Oberliga Schleswig-Holstein. Zudem sammelte er höherklassige Erfahrung in der Regionalliga Nord, wo er für den 1. FC Phönix Lübeck in elf Partien zum Einsatz kam. Beim TuS Dassendorf erhofft man sich von Hartwig nicht nur defensive Qualität, sondern auch eine starke Mentalität. In der Vereinsmitteilung heißt es, dass er mit seiner Einstellung hervorragend zur sportlichen Ausrichtung und zur DNA des Vereins passe.

Hartwig: "Ich gehe hochmotiviert in diese neue Aufgabe" Hartwig selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche, die ich mit Hakan geführt habe, waren sehr positiv. Deshalb freue ich mich darauf, bei Dassendorf zu spielen und der Mannschaft dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ich gehe hochmotiviert in diese neue Aufgabe und freue mich darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen.“ Auch Sportchef Hakan Karadiken ist überzeugt von der Verpflichtung: „Enock bringt genau das mit, was wir gesucht haben: körperliche Präsenz, Ruhe im Spiel und den Willen, sich weiterzuentwickeln. Trotz seines jungen Alters hat er bereits wichtige Erfahrung gesammelt. Ich bin überzeugt, dass er sportlich wie menschlich sehr gut zu uns passt und unseren Kader verstärken wird.“