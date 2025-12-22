TuS Dassendorf verpflichtet Yannik Nuxoll

Oberligist TuS Dassendorf hat sich zur Winterpause mit Yannik Nuxoll verstärkt. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger kehrt nach einem halben Jahr im Ausland nach Hamburg zurück und schließt sich dem Tabellenführer der Oberliga Hamburg an.

Nuxoll hatte von 2019 bis 2024 fünf Jahre lang für Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord gespielt. Nun folgt der Neustart eine Liga tiefer. „Ich freue mich sehr, nach meiner Fußballpause wieder anzufangen. Gerade hier in Dassendorf, denn ich kenne bereits viele der Spieler“, erklärte der Defensivspezialist, der beim VfL Osnabrück ausgebildet wurde.