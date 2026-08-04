TuS Dassendorf und TSV Sasel dominieren die Elf der Woche

Die Elf der Woche der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der 2. Spieltag der Oberliga Hamburg brachte mehrere deutliche Auswärtssiege, späte Treffer und erfolgreiche Einwechslungen hervor. Besonders die TuS Dassendorf und der TSV Sasel hinterließen Eindruck. Während die TuS beim TSV Buchholz 08 mit 4:0 gewann, setzte sich Sasel bei Altona 93 mit 2:0 durch. Gemeinsam stellen die beiden Mannschaften sieben der elf Akteure in der Elf der Woche von FuPa.

Im Tor steht Finn Fenske. Der Schlussmann des TSV Sasel absolvierte die gesamte Begegnung bei Altona 93 und blieb beim 2:0-Auswärtserfolg ohne Gegentor. Konkrete Paraden sind in den vorliegenden Spieldaten nicht dokumentiert, doch das Zu-null-Spiel bildet die Grundlage für seine Wahl.

Auch die beiden eingewechselten Spieler, die TuRa Harksheide noch zu einem Punkt gegen den FC Süderelbe verhalfen, sind vertreten. Hinzu kommen jeweils ein Akteur des TBS Pinneberg nach dem 6:2 in Norderstedt und des HEBC Hamburg nach dem 2:0 bei Concordia.

Auch Nick Peters trug sich in die Torschützenliste ein. Der Spieler des TSV Sasel erzielte bei Altona 93 bereits in der 19. Minute das 1:0. Sasel verteidigte den Vorsprung und erhöhte nach dem Seitenwechsel durch Mohamed Nassar zum 2:0.

Die Abwehr besteht aus zwei Torschützen und einem weiteren Spieler einer erfolgreichen Defensive. Lucas Irmler erzielte für die TuS Dassendorf beim 4:0 gegen den TSV Buchholz 08 in der 65. Minute das 2:0. Nachdem Manuel Farrona-Pulido die Gäste bereits im ersten Durchgang in Führung gebracht hatte, leitete Irmlers Treffer die endgültige Entscheidung ein.

Komplettiert wird die Abwehr von Bastian-Marko Stech. Er stand beim 2:0-Auswärtssieg des HEBC Hamburg bei Concordia Hamburg über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. HEBC blieb ohne Gegentor und entschied die Begegnung durch den eingewechselten Meraja Magens, der in der 84. und 87. Minute traf.

Kukanda belohnt TuRa, Erik erlebt sechs TBS-Tore

Im Mittelfeld ist die TuRa Harksheide gleich doppelt vertreten. Elioenai Kukanda wurde gegen den FC Süderelbe in der 53. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag TuRa nach einem Handelfmeter von Osman Güraltunkeser mit 0:1 zurück. Kukanda erzielte in der 79. Minute den Treffer zum 1:1 und sicherte seiner Mannschaft damit einen Punkt.

Arne Böttcher kam in der 72. Minute in die Begegnung. Eine direkte Beteiligung am Ausgleich ist in den Spieldaten nicht vermerkt. Böttcher stand jedoch in der Schlussphase auf dem Platz, in der TuRa den Rückstand noch egalisierte und das Unentschieden verteidigte.

Für den TBS Pinneberg gehört Levin Erik zur Auswahl. Erik absolvierte beim spektakulären 6:2-Auswärtserfolg gegen den FC Eintracht Norderstedt II die gesamte Spielzeit. Eine Torbeteiligung ist für ihn nicht dokumentiert. TBS geriet zunächst in Rückstand, führte nach Treffern von Vincent Boock und Omar Nabizada aber mit 3:1. Nach dem zwischenzeitlichen 3:2 erzielten Nick Amartey Scharkowski und ein Eigentor drei weitere Treffer für die Gäste.

Der vierte Mittelfeldspieler ist Luca David Ernst. Er wurde beim TSV Sasel in der 49. Minute für Michele Scalzi eingewechselt und erlebte auf dem Platz den Treffer zum 2:0 durch Mohamed Nassar. Ernst gehörte damit zu der Mannschaft, die den Vorsprung in Altona bis zum Schlusspfiff behauptete.

Bako benötigt nur zwei Minuten für sein Jokertor

Im Angriff stellt die TuS Dassendorf zwei Spieler. Manuel Farrona-Pulido brachte die Mannschaft von Trainer Oliver Zapel beim TSV Buchholz 08 in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Er blieb bis zur 68. Minute auf dem Platz und legte damit die Grundlage für den klaren Auswärtserfolg.

Für Farrona-Pulido kam Kristian Bako in die Partie. Der Joker benötigte lediglich zwei Minuten, um sich in die Torschützenliste einzutragen. Nach den Treffern von Irmler und Fabian Friedemann Graudenz erzielte Bako in der 70. Minute das 4:0. Es war zugleich der Endstand.

Dritter Angreifer ist Tanju Gülüm vom TSV Sasel. Gülüm absolvierte die vollständigen 90 Minuten beim 2:0 in Altona. Ein Tor oder eine konkret dokumentierte Einzelaktion ist für ihn nicht vermerkt. Er gehörte jedoch zur Saseler Mannschaft, die bereits früh in Führung ging und den zweiten Saisonsieg ohne Gegentor absicherte.

Sasel stellt vier Spieler, Dassendorf drei

Der TSV Sasel führt die Elf der Woche mit vier ausgewählten Spielern an. Die TuS Dassendorf folgt mit drei Akteuren, TuRa Harksheide ist zweimal vertreten. Je einen Spieler stellen der TBS Pinneberg und der HEBC Hamburg.

Die Auswahl verbindet zwei souveräne Zu-null-Erfolge mit einem deutlichen TBS-Sieg und dem späten Comeback von TuRa. Besonders auffällig waren die Treffer aus unterschiedlichen Mannschaftsteilen sowie die Jokertore von Kukanda und Bako, die kurz nach ihren Einwechslungen entscheidende Akzente setzten.

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