TuS Dassendorf und Alexander Knull trennen sich mit sofortiger Wirkung

Knull war insgesamt 13 Jahre für die TuS tätig und prägte in dieser Zeit die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte entscheidend mit. Während seiner Amtszeit gewann der Klub acht Meisterschaften sowie zwei Pokaltitel und qualifizierte sich zweimal für den DFB-Pokal. Mit großem Engagement, hoher Verlässlichkeit und einer ausgeprägten Identifikation mit dem Verein begleitete er die Ligamannschaft über mehr als ein Jahrzehnt hinweg.

Auch Alexander Knull blickt mit Emotionen auf seine Zeit bei der TuS zurück:

„Mit ganz, ganz viel Dankbarkeit blicke ich auf die letzten 13 Jahre mit wundervollen Momenten, beachtlichen Erfolgen, überragenden Barkassenfahrten und großartigen Menschen zurück. Jeden einzelnen Tag werde ich stets in allerbester Erinnerung behalten. Vielen Dank für alles.“