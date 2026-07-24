TuS Dassendorf startet mit XXL-Umbruch

Neue Spieler für Dassendorf. – Foto: Steffi Rathje

Der Umbruch war angekündigt, in dieser Dimension bleibt er dennoch bemerkenswert. Die TuS Dassendorf geht mit einem nahezu komplett veränderten Gesicht in die neue Saison der Oberliga Hamburg. 18 Spieler-Zugänge, dazu Oliver Zapel als neuer Trainer, stehen einer gewaltigen Abgangsliste mit 35 Namen gegenüber. Der Serienmeister vergangener Jahre stellt sich damit nicht nur neu auf, sondern formuliert über die Personalpolitik auch wieder einen klaren Anspruch.

Unter Zapel soll am Wendelweg ein Team entstehen, das unter deutlich professionalisierten Bedingungen möglichst schnell um die Spitze mitspielen kann. Die große Frage lautet: Kann aus dieser Vielzahl an Einzelspielern sofort eine Mannschaft werden, die direkt wieder Meister wird?

Dazu holt die TuS Jasper Rump von SV Drochtersen/Assel, Artem Diachun vom FC Eintracht Norderstedt, Manuel Farrona-Pulido vom VfB Lübeck, Obinna Iloka vom SC Weiche Flensburg 08 und Max Sprang vom 1. FC Phönix Lübeck. Das zeigt deutlich: Dassendorf sucht nicht nur Spieler aus der Oberliga, sondern greift auch in höherklassigen und ambitionierten Strukturen zu.

Die Liste der Spieler, die nach Dassendorf kommen, ist lang und prominent. Lucas Irmler kommt vom SV Eichede, Ryusei Abe, Elia Boachie Boakye und Caner Levent Bektas wechseln vom FC Teutonia 05 Ottensen an den Wendelweg. Vom amtierenden Meister ETSV Hamburg kommen mit Ridel Varela Monteiro und Andy Appiah zwei Spieler aus einem Umfeld, das die Oberliga in der vergangenen Saison geprägt hat.

Ergänzt wird der Kader durch Noah Hasch, Max Anton Knappe, Ben Breustedt, Jens Nicolas Wollesen, Kristian Bako, Adam Schmidt und Nino Dhrami, der aus der eigenen zweiten Mannschaft hochrückt. Die Mischung ist breit angelegt: Erfahrung, Tempo, Entwicklungspotenzial und Spieler mit höherklassigem Hintergrund sollen ein neues Fundament bilden.

35 Abgänge verändern die Statik komplett

So groß die Zugangsseite ist, so massiv fällt auch die Liste der Abgänge aus. Özden Kocadal wechselt zum FC Eintracht Norderstedt, Colin Haupt zu Altona 93, Marcus Coffie zum TSV Sasel, Karim Ay, Erciyes Firat Palo und Max Wendt zum Eimsbütteler TV. Mehrere Spieler schließen sich direkten oder künftigen Konkurrenten in Hamburg an.

Besonders auffällig ist der Block, der zum SC Vorwärts/Wacker Billstedt geht: Yannik Nuxoll, Johann von Knebel, Okan Adil Kurt, Caspar Lovis Kremberg und Maximilian Peter Grünberg laufen künftig für den stark verstärkten Oberliga-Aufsteiger auf. Auch Michael Kobert geht zu Altona 93, Kalle Plöchinger zu HEBC Hamburg, Jim Louis Archibald Franke zum SV Curslack-Neuengamme.

Hinzu kommen die Karriereenden von Bekim Rinik Carolus und Tobias Braun sowie mehrere Spieler, die derzeit vereinslos geführt werden, darunter Martin Harnik, Julian Robin von Haacke, Ashton-Phillip Shawn Götz, Gianluca Babuschkin und Henrik Dettmann. Dass auch Lukas Dresbach zu Holstein Kiel wechselt, zeigt, dass der Umbruch nicht nur den Kader betrifft, sondern auch das Umfeld der Mannschaft.

Auftakt direkt gegen den Meister

Viel Eingewöhnungszeit bekommt die neue TuS nicht. Zum Start wartet am 25. Juli direkt das Heimspiel gegen den ETSV Hamburg. Meister gegen neu formierten Titelanwärter - mehr Standortbestimmung geht am ersten Spieltag kaum. Für Zapel und seine Mannschaft ist es sofort ein Spiel mit Symbolkraft.

Danach geht es am zweiten Spieltag zum TSV Buchholz 08, ehe am dritten Spieltag Altona 93 nach Dassendorf kommt. Auch das ist ein Duell mit besonderem Gewicht, weil Altona nach dem Regionalliga-Abstieg ebenfalls zu den Klubs gehören dürfte, die in der Oberliga viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Am vierten Spieltag reist die TuS zu TuRa Harksheide, anschließend folgt das Heimspiel gegen FC Eintracht Norderstedt II. Der erste Monat liefert damit früh Antworten auf die wichtigste Frage dieser Saison: Wie schnell greift der neue Dassendorfer Plan?

Viel Qualität, aber wenig Automatismen

Auf dem Papier besitzt die TuS Dassendorf enorme Qualität. Die Namen, die Stationen und die Breite des neuen Kaders lassen keinen Zweifel daran, dass der Klub wieder ganz oben angreifen will. Gleichzeitig ist ein so großer Umbruch immer Risiko und Chance zugleich.

Zapel muss nicht nur eine Startelf finden. Er muss Hierarchien schaffen, Rollen verteilen, Automatismen entwickeln und aus vielen neuen Spielern eine Einheit formen. Genau daran entscheidet sich, ob Dassendorf sofort wieder zum Meisterschaftskandidaten Nummer eins wird oder ob die Mannschaft trotz aller Qualität zunächst Zeit braucht.

Der Anspruch ist klar, der Kader ist prominent, der Auftakt maximal reizvoll. Die TuS Dassendorf startet mit einem der spannendsten Projekte der neuen Oberliga-Saison - und steht direkt unter Beobachtung.

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