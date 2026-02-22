TuS Dassendorf siegt in Schwerin, Sasel spielt in Eichede

Zum 20. Februar 2026 soll die Oberliga Hamburg wieder starten - und bis dahin stehen noch einige Testspiele an. Planmäßig soll sogar am 18. Februar noch der letzte Test über die Bühne gehen. FuPa präsentiert euch alle Testspiele, Ergebnisse und Torschützen samt Kurz-Zusammenfassung für den jeweiligen Tag, der Artikel wird also laufend aktualisiert.
Update am 15. Februar: Eine Verlängerung der Winterpause scheint möglich - der Hamburger Fußball-Verband prüft die aktuelle Wetterlage, mehr an dieser Stelle.
Update am 22. Februar: Die TuS Dassendorf feiert einen klaren Erfolg in Schwerin.
Für die TuS Dassendorf lief erstmals Max Kruse aus, doch das Spiel beim ambitionierten Regionalliga-Klub SV Drochtersten/Assel ging klar verloren - mehr hier! Außerdem glich der USC Paloma bei der U19 des Eimsbütteler TV zweimal aus.
SV Drochtersen/Assel – TuS Dassendorf 7:0
Schiedsrichter: Mika Jungclaus
Tore: 1:0 Jannes Wulff, 2:0 Jorik Wulff, 3:0 Haris Hyseni, 4:0 Jorik Wulff, 5:0 Luca Daginnus, 6:0 Philipp Aue, 7:0 Matti Steinmann
Eimsbütteler TV (U19) – USC Paloma 2:2
Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger
Tore: 1:0 Zülfü Kahn Demirbag (17.), 1:1 Moritz Maximilian Niemann (42.), 2:1 Romeo Blekic (45.), 2:2 Aulon Lekaj (57.)
Am Donnerstag spielten so viele Oberliga-Klubs wie lange nicht, schließlich bremste die Witterung alle Vereine aus. Während der ETSV Hamburg gegen Altona 93 überzeugte - mehr hier -, verloren HEBC Hamburg, Nikola Tesla und der SC Victoria. Die anderen Teams zeigten sich in Torlaune, allerdings spielte der TSV Buchholz beispielsweise nur gegen einen Bezirksligisten.
SC Victoria – SV Todesfelde 0:1
Schiedsrichter: André Becker
Tore: 0:1 Morten Liebert (3.)
FC Union Tornesch – HEBC Hamburg 2:1
Schiedsrichter: Timo Rehder
Tore: 1:0 Justin Morten Elling (44.), 2:0 Tim Eberle (51.), 2:1 Robert Schick (54. Foulelfmeter)
ETSV Hamburg – Altona 93 6:2
Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)
Tore: 1:0 Can Kömürcü (23.), 1:1 Gianluca Przondziono (26.), 2:1 Luis Jahraus (31.), 2:2 Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (41.), 3:2 Dominik Akyol (52.), 4:2 Muhamed Ajruli (60.), 5:2 Marius Wilms (84.), 6:2 Marius Wilms (86.)
HT 16 – SC Condor Hamburg 4:0
Schiedsrichter: Mario Schirmer (Hamburg)
Tore: 1:0 Burak Hüseyin Keskin (38.), 2:0 Elyesa-Kamil Pekin (43.), 3:0 Caleb Kakra Awuah (54.), 4:0 Valentin Zalli (82.)
FC Süderelbe – FC Türkiye Wilhelmsburg 3:1
Schiedsrichter: Marvin Repke
Tore: 0:1 Viktor Hugo Cadilhe Branco (5.), 1:1 Fabio Parduhn (15.), 2:1 Theodoros Ganitis (84.), 3:1 Osman Güraltunkeser (84.)
FK Nikola Tesla – MTSV Hohenwestedt 2:3
Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger
Tore: 1:0 Mehmet Necati Agdan (4. Foulelfmeter), 1:1 Mehmet Necati Agdan (8. Eigentor), 1:2 Jannes Dolling (35.), 2:2 Ede Mika Zimmermann (39.), 2:3 Tjark Struve (49.)
TSV Buchholz 08 – Buchholzer FC 9:1
Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg
Tore: 1:0 Phil Noah Wyludda (6.), 2:0 Phil Noah Wyludda (17.), 3:0 Mahmoud Haidar (19.), 4:0 Patrick Böhmker (28.), 5:0 Till Strohbehn (69.), 6:0 Jakob Schulz (71.), 7:0 Jakob Schulz (74.), 8:0 John-Ruben Cassel (87.), 9:0 Till Strohbehn (89.), 9:1 Maximilian Haar (90.)
SC Victoria – TSV Buchholz 08 5:0
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann
Tore: 1:0 Moritz Erichsen (23.), 2:0 Paul Matthis Fröhlich (38.), 3:0 Luca David Ernst (45.), 4:0 Moritz Erichsen (52.), 5:0 (89.)
SC Victoria – TuS Rotenhof 4:1
Schiedsrichter: Marco Kulawiak
Tore: 1:0 Julian Pötzinger (36.), 1:1 Kenneth Traulsen (44.), 2:1 Franz Golo Lechel (62.), 3:1 Luis-Luka Gleich (71.), 4:1 Luca Fynn Reimers (89.)
ETSV Hamburg – FC Teutonia 05 Ottensen 6:1
Schiedsrichter: Michael Ehrenfort
Tore: 1:0 Dominik Akyol (23.), 2:0 Blerim Qestai (26.), 2:1 Jesse Jeremias Keller (48.), 3:1 Luke Sendzik (51.), 4:1 Marius Wilms (66.), 5:1 Marius Wilms (69.), 6:1 Luis Jahraus (90.)
FC Mecklenburg Schwerin – TuS Dassendorf 1:4
Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Johann Von Knebel (13.), 0:2 Martin Harnik (21.), 0:3 Maximilian Thilo Dittrich (22.), 1:3 Paul Puppe (49.), 1:4 Mattia Maggio (57.)
