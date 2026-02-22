 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

TuS Dassendorf siegt in Schwerin, Sasel spielt in Eichede

Die Oberliga Hamburg wird planmäßig in der kommenden Woche ihren ersten Spieltag absolvieren. FuPa präsentiert euch alle Testspiele mit Oberliga-Beteiligung bis zum Ligastart. Verlängerung der Vorbereitung scheint möglich.

von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Sieg für Dassendorf.
Sieg für Dassendorf. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Landesliga Lüneburg
Bezirksliga 2
OL Schleswig-Holstein

Zum 20. Februar 2026 soll die Oberliga Hamburg wieder starten - und bis dahin stehen noch einige Testspiele an. Planmäßig soll sogar am 18. Februar noch der letzte Test über die Bühne gehen. FuPa präsentiert euch alle Testspiele, Ergebnisse und Torschützen samt Kurz-Zusammenfassung für den jeweiligen Tag, der Artikel wird also laufend aktualisiert.

Update am 15. Februar: Eine Verlängerung der Winterpause scheint möglich - der Hamburger Fußball-Verband prüft die aktuelle Wetterlage, mehr an dieser Stelle.

Update am 22. Februar: Die TuS Dassendorf feiert einen klaren Erfolg in Schwerin.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Die Oberliga-Testspiele am Mittwoch, 11. Februar 2026

Für die TuS Dassendorf lief erstmals Max Kruse aus, doch das Spiel beim ambitionierten Regionalliga-Klub SV Drochtersten/Assel ging klar verloren - mehr hier! Außerdem glich der USC Paloma bei der U19 des Eimsbütteler TV zweimal aus.

Mi., 11.02.2026, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
7
0
Abpfiff

SV Drochtersen/Assel – TuS Dassendorf 7:0
Schiedsrichter: Mika Jungclaus
Tore: 1:0 Jannes Wulff, 2:0 Jorik Wulff, 3:0 Haris Hyseni, 4:0 Jorik Wulff, 5:0 Luca Daginnus, 6:0 Philipp Aue, 7:0 Matti Steinmann

Mi., 11.02.2026, 19:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVEimsbütteler TV
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
2
2
Abpfiff

Eimsbütteler TV (U19) – USC Paloma 2:2
Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger
Tore: 1:0 Zülfü Kahn Demirbag (17.), 1:1 Moritz Maximilian Niemann (42.), 2:1 Romeo Blekic (45.), 2:2 Aulon Lekaj (57.)

Die Oberliga-Testspiele am Donnerstag, 12. Februar 2026

Am Donnerstag spielten so viele Oberliga-Klubs wie lange nicht, schließlich bremste die Witterung alle Vereine aus. Während der ETSV Hamburg gegen Altona 93 überzeugte - mehr hier -, verloren HEBC Hamburg, Nikola Tesla und der SC Victoria. Die anderen Teams zeigten sich in Torlaune, allerdings spielte der TSV Buchholz beispielsweise nur gegen einen Bezirksligisten.

Do., 12.02.2026, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
0
1
Abpfiff

SC Victoria – SV Todesfelde 0:1
Schiedsrichter: André Becker
Tore: 0:1 Morten Liebert (3.)

Do., 12.02.2026, 20:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
2
1
Abpfiff

FC Union Tornesch – HEBC Hamburg 2:1
Schiedsrichter: Timo Rehder
Tore: 1:0 Justin Morten Elling (44.), 2:0 Tim Eberle (51.), 2:1 Robert Schick (54. Foulelfmeter)

Do., 12.02.2026, 19:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Altona 93
Altona 93Altona 93
6
2
Abpfiff

ETSV Hamburg – Altona 93 6:2
Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)
Tore: 1:0 Can Kömürcü (23.), 1:1 Gianluca Przondziono (26.), 2:1 Luis Jahraus (31.), 2:2 Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (41.), 3:2 Dominik Akyol (52.), 4:2 Muhamed Ajruli (60.), 5:2 Marius Wilms (84.), 6:2 Marius Wilms (86.)

Do., 12.02.2026, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
4
0
Abpfiff

HT 16 – SC Condor Hamburg 4:0
Schiedsrichter: Mario Schirmer (Hamburg)
Tore: 1:0 Burak Hüseyin Keskin (38.), 2:0 Elyesa-Kamil Pekin (43.), 3:0 Caleb Kakra Awuah (54.), 4:0 Valentin Zalli (82.)

Do., 12.02.2026, 19:45 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
3
1
Abpfiff

FC Süderelbe – FC Türkiye Wilhelmsburg 3:1
Schiedsrichter: Marvin Repke
Tore: 0:1 Viktor Hugo Cadilhe Branco (5.), 1:1 Fabio Parduhn (15.), 2:1 Theodoros Ganitis (84.), 3:1 Osman Güraltunkeser (84.)

Do., 12.02.2026, 20:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
MTSV Hohenwestedt
MTSV HohenwestedtHohenwestedt
2
3
Abpfiff

FK Nikola Tesla – MTSV Hohenwestedt 2:3
Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger
Tore: 1:0 Mehmet Necati Agdan (4. Foulelfmeter), 1:1 Mehmet Necati Agdan (8. Eigentor), 1:2 Jannes Dolling (35.), 2:2 Ede Mika Zimmermann (39.), 2:3 Tjark Struve (49.)

Do., 12.02.2026, 20:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC
9
1
Abpfiff

TSV Buchholz 08 – Buchholzer FC 9:1
Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg
Tore: 1:0 Phil Noah Wyludda (6.), 2:0 Phil Noah Wyludda (17.), 3:0 Mahmoud Haidar (19.), 4:0 Patrick Böhmker (28.), 5:0 Till Strohbehn (69.), 6:0 Jakob Schulz (71.), 7:0 Jakob Schulz (74.), 8:0 John-Ruben Cassel (87.), 9:0 Till Strohbehn (89.), 9:1 Maximilian Haar (90.)

Die Oberliga-Testspiele am Freitag, 13. Februar 2026

Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Abgesagt

Fr., 13.02.2026, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
Abgesagt

Fr., 13.02.2026, 19:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SV Atlas Delmenhorst
SV Atlas DelmenhorstSV Atlas Del
Abgesagt

Fr., 13.02.2026, 19:30 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Abgesagt

Fr., 13.02.2026, 20:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Abgesagt

Die Oberliga-Testspiele am Samstag, 14. Februar 2026

Sa., 14.02.2026, 11:00 Uhr
FC Kilia Kiel
FC Kilia KielKilia Kiel
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
Abgesagt

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
5
0
Abpfiff

SC Victoria – TSV Buchholz 08 5:0
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann
Tore: 1:0 Moritz Erichsen (23.), 2:0 Paul Matthis Fröhlich (38.), 3:0 Luca David Ernst (45.), 4:0 Moritz Erichsen (52.), 5:0 (89.)

Sa., 14.02.2026, 15:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
Abgesagt

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
Abgesagt

Sa., 14.02.2026, 15:30 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix II
Abgesagt

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
FC Mecklenburg Schwerin
FC Mecklenburg SchwerinMeck SN
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Abgesagt

Die Oberliga-Testspiele am Sonntag, 15. Februar 2026

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
Abgesagt

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
Abgesagt

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Abgesagt

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
Abgesagt

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TuS Rotenhof
TuS RotenhofRotenhof
4
1
Abpfiff

SC Victoria – TuS Rotenhof 4:1
Schiedsrichter: Marco Kulawiak
Tore: 1:0 Julian Pötzinger (36.), 1:1 Kenneth Traulsen (44.), 2:1 Franz Golo Lechel (62.), 3:1 Luis-Luka Gleich (71.), 4:1 Luca Fynn Reimers (89.)

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
Abgesagt

So., 15.02.2026, 17:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
Abgesagt

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
6
1
Abpfiff

ETSV Hamburg – FC Teutonia 05 Ottensen 6:1
Schiedsrichter: Michael Ehrenfort
Tore: 1:0 Dominik Akyol (23.), 2:0 Blerim Qestai (26.), 2:1 Jesse Jeremias Keller (48.), 3:1 Luke Sendzik (51.), 4:1 Marius Wilms (66.), 5:1 Marius Wilms (69.), 6:1 Luis Jahraus (90.)

Die Oberliga-Testspiele am Dienstag, 17. Februar 2026

Di., 17.02.2026, 19:45 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
Abgesagt

Di., 17.02.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
Abgesagt

Die Oberliga-Testspiele am Mittwoch, 18. Februar 2026

Mi., 18.02.2026, 19:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
Altona 93
Altona 93Altona 93
Abgesagt

Mi., 18.02.2026, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
Abgesagt

Die Oberliga-Testspiele am Samstag, 21. Februar 2026

Gestern, 13:00 Uhr
FC Mecklenburg Schwerin
FC Mecklenburg SchwerinMeck SN
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
1
4
Abpfiff
Beim Oberligisten FC Mecklenburg Schwerin feierte die TuS Dassendorf dank einer starken Anfangsphase einen klaren 4:1-Erfolg. Johann Von Knebel traf in der 11. Minute, Martin Harnik und Maximilian Dittrich schraubten per Doppelschlag das Ergebnis auf 3:0 (21. & 22.). Die Gastgeber verkürzten unmittelbar nach dem Seitenwechsel (49.), aber auf das Tor von Paul Puppe antwortete Mattia Maggio bereits mit Treffer zum Endstand (57.).

FC Mecklenburg Schwerin – TuS Dassendorf 1:4
Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Johann Von Knebel (13.), 0:2 Martin Harnik (21.), 0:3 Maximilian Thilo Dittrich (22.), 1:3 Paul Puppe (49.), 1:4 Mattia Maggio (57.)

Die Oberliga-Testspiele am Sonntag, 22. Februar 2026

Heute, 16:30 Uhr
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
16:30
Spieltext SV Eichede - TSV Sasel

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Abgesagt
Spiel durch Generalabsage gecancelt.

Die Oberliga-Testspiele am Montag, 23. Februar 2026

Morgen, 20:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
20:00
Spieltext Drochtersen II - Buchholz 08

Die Oberliga-Testspiele am Dienstag, 24. Februar 2026

Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Altona 93
Altona 93Altona 93
19:00live
Spieltext Vorw. Wacker - Altona 93

Di., 24.02.2026, 19:45 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
19:45
Spieltext Curs.-Neueng - SV Börnsen

Di., 24.02.2026, 19:45 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
19:45
Spieltext HT 16 - Concordia

Di., 24.02.2026, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
20:00
Spieltext Alsterbrüder - HEBC Hamburg

Die Oberliga-Testspiele am Mittwoch, 25. Februar 2026

Mi., 25.02.2026, 19:30 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:30
Spieltext Dersimspor - Buchholz 08

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: