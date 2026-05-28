TuS Dassendorf schlägt zweimal bei Oberliga-Rivalen zu Bei TuS Dassendorf nimmt der Kader für die neue Saison weiter Form an. Nach dem bevorstehenden Trainerwechsel zu Oliver Zapel sollen zwei Defensivspieler aus der Oberliga-Konkurrenz kommen. von red · Heute, 15:49 Uhr · 0 Leser

Zwei neue Spieler für Dassendorf? – Foto: IMAGO / Lobeca

Bei TuS Dassendorf beginnt nach dem verpassten Sprung in die Regionalliga-Relegation ein neuer Abschnitt. Der Hamburger Serienmeister früherer Jahre stellt sich im Sommer nicht nur auf der Trainerposition neu auf, sondern arbeitet auch am Kader für die kommende Saison in der Oberliga Hamburg. Bislang war mit Lucas Irmler vom SV Eichede ein Zugang für die Innenverteidigung bekannt. Nun sollen nach Informationen von Transfermarkt zwei weitere Defensivspieler folgen - und zwar direkt aus der Hamburger Konkurrenz.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Demnach wechseln Ryusei Abe und Elia Boakye von FC Teutonia 05 Ottensen an den Wendelweg. Beide passen in das Profil eines Kaders, der unter dem künftigen Trainer Oliver Zapel neu justiert werden dürfte: jung, gut ausgebildet, defensiv flexibel und bereits mit Oberliga-Erfahrung ausgestattet. Abe verpasste keine einzige Minute Besonders auffällig ist die Bilanz von Abe. Der 21-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Oberliga-Saison alle 34 Partien für Teutonia 05 und verpasste dabei keine einzige Minute. Mehr Stammkraft geht kaum. Für Dassendorf ist das ein starkes Signal, weil Abe damit nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Belastbarkeit und Verlässlichkeit nachgewiesen hat.

Abe kam 2024 nach Deutschland. Ausgebildet wurde er zuvor in seiner japanischen Heimat in der bekannten JFA Academy, die für eine strukturierte fußballerische Ausbildung steht. In Hamburg fasste der Defensivspieler schnell Fuß und war bei Teutonia sofort ein zentraler Bestandteil der Mannschaft. Nun folgt offenbar der nächste Schritt zu einem Klub, der in der Oberliga traditionell höchste Ansprüche formuliert. Dassendorf bekommt damit einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits eine komplette Oberliga-Saison als Dauerbrenner hinter sich hat. Gerade nach mehreren Abschieden und dem Trainerwechsel kann ein solcher Spielertyp wichtig werden.