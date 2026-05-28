TuS Dassendorf schlägt zweimal bei Oberliga-Rivalen zu

Bei TuS Dassendorf beginnt nach dem verpassten Sprung in die Regionalliga-Relegation ein neuer Abschnitt. Der Hamburger Serienmeister früherer Jahre stellt sich im Sommer nicht nur auf der Trainerposition neu auf, sondern arbeitet auch am Kader für die kommende Saison in der Oberliga Hamburg. Bislang war mit Lucas Irmler vom SV Eichede ein Zugang für die Innenverteidigung bekannt. Nun sollen nach Informationen von Transfermarkt zwei weitere Defensivspieler folgen - und zwar direkt aus der Hamburger Konkurrenz.
Demnach wechseln Ryusei Abe und Elia Boakye von FC Teutonia 05 Ottensen an den Wendelweg. Beide passen in das Profil eines Kaders, der unter dem künftigen Trainer Oliver Zapel neu justiert werden dürfte: jung, gut ausgebildet, defensiv flexibel und bereits mit Oberliga-Erfahrung ausgestattet.
Besonders auffällig ist die Bilanz von Abe. Der 21-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Oberliga-Saison alle 34 Partien für Teutonia 05 und verpasste dabei keine einzige Minute. Mehr Stammkraft geht kaum. Für Dassendorf ist das ein starkes Signal, weil Abe damit nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Belastbarkeit und Verlässlichkeit nachgewiesen hat.
Abe kam 2024 nach Deutschland. Ausgebildet wurde er zuvor in seiner japanischen Heimat in der bekannten JFA Academy, die für eine strukturierte fußballerische Ausbildung steht. In Hamburg fasste der Defensivspieler schnell Fuß und war bei Teutonia sofort ein zentraler Bestandteil der Mannschaft. Nun folgt offenbar der nächste Schritt zu einem Klub, der in der Oberliga traditionell höchste Ansprüche formuliert.
Dassendorf bekommt damit einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits eine komplette Oberliga-Saison als Dauerbrenner hinter sich hat. Gerade nach mehreren Abschieden und dem Trainerwechsel kann ein solcher Spielertyp wichtig werden.
Auch Boakye ist eine interessante Personalie. Der 22-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 28 Einsätze für Teutonia 05 und ist vor allem als Rechtsverteidiger zuhause, kann aber auf beiden Seiten eingesetzt werden. Diese Flexibilität macht ihn für Dassendorf wertvoll, zumal Außenverteidiger im modernen Spiel oft nicht nur defensiv gefragt sind, sondern auch im Aufbau und im Umschaltspiel eine wichtige Rolle übernehmen.
Der Deutsch-Ghanaer bringt zudem eine starke Nachwuchsausbildung mit. In der Jugend spielte Boakye unter anderem für den VfL Wolfsburg und Holstein Kiel in der Bundesliga. Damit kommt ein Spieler an den Wendelweg, der früh in leistungsorientierten Strukturen ausgebildet wurde und nun im Hamburger Herrenfußball den nächsten Entwicklungsschritt gehen soll.
Die Bestätigung beider Transfers steht seitens Dassendorf noch aus.
Die möglichen Verpflichtungen von Abe und Boakye passen zur neuen Lage in Dassendorf. Nach dem Abschied von Özden Kocadal, der zu Eintracht Norderstedt in die Regionalliga Nord wechselt, übernimmt Zapel. Gleichzeitig wurden am Wendelweg zahlreiche Spieler verabschiedet, darunter langjährige prägende Namen wie Kristof Kurczynski, Benno Dettmann und Mattia Maggio. Dassendorf muss also umbauen, ohne den eigenen Anspruch zu verlieren.
Mit Irmler, Abe und Boakye würde die TuS zunächst vor allem die Defensive stärken. Das ist nachvollziehbar, weil ein neuer Trainer oft zuerst Stabilität, klare Abläufe und Verlässlichkeit gegen den Ball braucht. Gleichzeitig kommen mit Abe und Boakye zwei Spieler aus der eigenen Liga, die das Niveau, die Gegner und die Anforderungen der Oberliga Hamburg bereits kennen.
Auch wenn die vergangene Saison nicht mit dem erhofften Relegationsplatz endete, bleibt Dassendorf ein Klub mit großem Anspruch. Der Trainerwechsel zu Zapel und die ersten Kaderbewegungen deuten darauf hin, dass der Verein nicht in eine Übergangssaison gehen möchte.
Für Dassendorf wird dieser Sommer richtungsweisend. Der Kader bekommt ein neues Gesicht, die Seitenlinie ebenfalls. Doch die ersten Personalien zeigen: Am Wendelweg wird nicht kleiner gedacht - sondern gezielt daran gearbeitet, wieder ganz oben anzugreifen.
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