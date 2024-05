TuS Dassendorf muss ohne Sebastian Kalk auskommen

Die TuS Dassendorf muss in der kommenden Spielzeit auf die vollständige Verfügbarkeit von Torhüter Sebastian Kalk verzichten (siehe Facebook-Post der Dassendorfer weiter unten). Der 27-jährige kam in der laufenden Spielzeit zwölf Mal zum Einsatz und duellierte sich in den vergangenen Jahren mit Christian Gruhne um einen Stammplatz im Katen des siebenfachen Hamburger Meisters.